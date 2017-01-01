В Винницкой области на взятке погорели двое силовиков

Подозреваемые организовали механизм получения неправомерной выгоды от местных жителей за "решение вопроса" о закрытии уголовных производств.

Силовики задержали по подозрению во взяточничестве начальника одного из отделений полиции и первого заместителя руководителя одной из местных прокуратур Винницкой области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 13 февраля.

Правоохранители установили, что подозреваемые организовали механизм получения неправомерной выгоды от местных жителей за "решение вопроса" о закрытии уголовных производств. В качестве посредников для передачи денег чиновники привлекли двух частных предпринимателей.

Пресс-центр СБУ

Оперативники спецслужбы задокументировали, что должностные лица требовали 3 тыс. долл. от коммерсанта, который обвинялся в подделке служебных документов.

Сотрудники СБУ задержали четырех фигурантов дела в разных местах области после получения всей суммы взятки.

Задержанным грозит от восьми до двенадцати лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее в Дрогобыче на взятке задержали полицейского.

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