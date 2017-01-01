В Полтаве открыли вуз для пенсионеров
В Полтаве открыли университет "третьего возраста" – вуз для тех, кому за 50. Об этом во вторник, 13 февраля сообщает Сегодня.
Сообщается, что каждый студент учреждения о сроках обучения принимает решение самостоятельно: на студенческой скамье можно провести несколько лет. Как отмечается, подобные учреждения разрушают стереотип о том, что люди пенсионного возраста не способны усвоить новые знания.
На первый курс планировали набрать 100 взрослых студентов, но желающих оказалось втрое больше, а потому экзаменаторы были вынуждены успокаивать тех, кто не прошел отбор – их приглашали попробовать свои силы в будущем году.
При этом в университете предполагают, что в будущем сезоне поступать придет еще больше людей.
"Первое направление у нас будет экономическое. Есть люди, которых интересует, как экономить средства, как работать в ОСМД, а еще будут изучать психологию, компьютерные технологии, хенд-мейд и кулинарию", – рассказала директор учебно-научного института лидерства Светлана Нестуля.
Как сообщалось, Украина вошла в топ-10 наихудших стран для пенсионеров.
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