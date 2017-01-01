В Полтаве открыли вуз для пенсионеров

Желающих учиться среди полтавчан возрастом 50+ оказалось в три раза больше, чем свободных мест. Ожидается, что в следующем сезоне абитуриентов будет еще больше.

В Полтаве открыли университет "третьего возраста" – вуз для тех, кому за 50. Об этом во вторник, 13 февраля сообщает Сегодня.

Сообщается, что каждый студент учреждения о сроках обучения принимает решение самостоятельно: на студенческой скамье можно провести несколько лет. Как отмечается, подобные учреждения разрушают стереотип о том, что люди пенсионного возраста не способны усвоить новые знания.

На первый курс планировали набрать 100 взрослых студентов, но желающих оказалось втрое больше, а потому экзаменаторы были вынуждены успокаивать тех, кто не прошел отбор – их приглашали попробовать свои силы в будущем году.

При этом в университете предполагают, что в будущем сезоне поступать придет еще больше людей.

"Первое направление у нас будет экономическое. Есть люди, которых интересует, как экономить средства, как работать в ОСМД, а еще будут изучать психологию, компьютерные технологии, хенд-мейд и кулинарию", – рассказала директор учебно-научного института лидерства Светлана Нестуля.

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