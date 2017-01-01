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Украинцы получили возможность разводиться через Facebook

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Чтобы развестись через Facebook, нужно зайти на страницу SudoBot в соцсети, нажать кнопку “Отправить сообщение“.
Facebook
Facebook
Naked Science

В Facebook появилась специальная программа-бот, которая подает судебные иски и приглашает в суд. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщает UBR.ua.

Отмечается, что запустило программу адвокатское объединение Juscutum. 24 января 2018 года украинский суд уже принял первое решение о расторжении брака, где иск подал SudoBot. 

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Таким образом, обращаться к юристу теперь необязательно. Необходимо лишь заплатить стандартный единый платеж за подачу иска о разводе в 950 грн., говорят о своем ноу-хау в АО Juscutum.

Чтобы развестись через Facebook, нужно зайти на страницу SudoBot в соцсети, нажать кнопку “Отправить сообщение“ и начать общение с ботом. Робот попросит предоставить некоторые данные о себе и супруге. В конце бот отправляет подготовленное исковое заявление на подпись адвокатам, после чего оно попадает в суд. Программа работает круглосуточно.

Бот позаботится и об иске, и об уплате судебного сбора. Алгоритм также подскажет, как лучше всего вести себя на судебном заседании и составит примерный план действий для заявителя после того, как ему придет повестка.

 

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Теги: суд, развод, Facebook, соцсети
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Источник: korrespondent.net

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