Город Смела вновь остался без тепла
В городе Смела Черкасской области 12 февраля в очередной раз отключили котельные от газоснабжения. Об этом сообщает местный телеканал Антенна во вторник, 13 февраля.
Отмечается, что Черкассыгаз требует уплатить за газ, который был использован городом в течение января.
"На сегодняшний день есть соответствующее коммунальное предприятие, которое должно на сегодняшний день взять на себя обязательства и отапливать город Смела. Для того, чтобы получить номинацию, в соответствии с законодательством Нафтогаз требует погашения долгов", – сказал председатель Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Юрий Ткаченко.
Чиновник отметил, что сейчас происходят судебные процессы в отношении этих долгов.
Напомним, 1 февраля во всех котельных Смелы отключили газ. Причиной такого шага стали долги частного предприятия Смела Энергоинвест в 200 млн гривен. После отключения горожане перекрыли трассу Киев-Днепр.
В ночь на 2 февраля в Смеле возобновили поставки газа в котельных.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet