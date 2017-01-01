Украина вносит свой вклад в борьбу с ИГИЛ – Климкин

В городе Эль-Кувейт прошло заседание Всемирной коалиции в борьбе с ИГИЛ, в которой приняли участие представители около 80 государств и международных организаций.

Министр иностранных дел Павел Климкин на заседании министров иностранных дел государств-участников Всемирной коалиции в борьбе с Исламским государством заявил, что Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГИЛ.

Как сообщает во вторник, 13 февраля, пресс-служба МИД, Климкин принял участие в заседании в Эль-Кувейте под сопредседательством вице-премьера Кувейта Шейха Сабаха Халида Аль-Хамада Аль-Сабахата и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Участники встречи обсудили пути предоставления коалицией помощи в борьбе против возрождения ИГИЛ в Ираке и Сирии, достижения стабильности, реинтеграции и реабилитации этих территорий, а также определили руководящие принципы для коалиции в борьбе против Исламского государства как проявления международного терроризма.

"В своем выступлении во время заседания, посвященного вопросу нейтрализации сети и центров ИГИЛ в мире, Павел Климкин подчеркнул, что Украина, будучи членом коалиции, полностью разделяет ее ценности и принципы, а также стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГИЛ, в частности принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму", – говорится в с сообщении МИД Украины.

В заседании Всемирной коалиции в борьбе с ИГИЛ приняли участие представители около 80 государств и международных организаций.

В Эль-Кувейте Климкин также провел двусторонние встречи с министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп и главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Ранее в Украине задержали 25 иностранцев – сторонников ИГИЛ, 19 из которых из России. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.