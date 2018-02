США помогут прекратить войну на Донбассе - Волкер

В США готовы помочь прекратить боевые действия на Донбассе, но Россия должна выбрать мир. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter.

Необходимым условием для окончания войны, по словам Волкера является решение России выбрать мир.

Волкер отметил, что через три года после подписания Минских договоренностей на Донбассе все еще продолжаются боевые действия.

Yesterday was the anniversary of the signing of the Minsk Package of Measures - three years later there is still a hot war. The U.S. is ready to help end the fighting, but Russia has to choose peace. pic.twitter.com/Rvshtt7R24