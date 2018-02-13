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США помогут прекратить войну на Донбассе - Волкер

Комментариев: 1
Спецпредставитель Госдепа США поставил завершение боевых действий в Украине в прямую зависимость от выбора Кремля.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
cotidianul.ro

В США готовы помочь прекратить боевые действия на Донбассе, но Россия должна выбрать мир. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter.

Необходимым условием для окончания войны, по словам Волкера является решение России выбрать мир.

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Волкер отметил, что через три года после подписания Минских договоренностей на Донбассе все еще продолжаются боевые действия.

“Вчера была годовщина со дня подписания Минских договоренностей - три года спустя, до сих пор продолжается война. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир“, - отметил Волкер.

В США готовы помочь прекратить боевые действия на Донбассе, но Россия должна выбрать мир. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил специальный представитель Деждепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, Госдеп США прямо обвинил Москву в невыполнении Минских договоренностей.

 

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Теги: США, донбасс, минские договоренности, АТО, агрессия России, Волкер
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Комментариев (1)
Next-Step    13.02.2018, 20:22
Оценка:  -1
Next-Step
Ага, роССия должна сказать официально, что "их там нет", а дальше проверенный сирийский сценарий.
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