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В Харьковской области погибла семья из четырех человек

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Предварительная причина смерти двух взрослых и двух детей – отравление чадным газом. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции.
Дом, в котором произошла трагедия
Дом, в котором произошла трагедия
ГСЧС Украины

В Харьковской области в результате отравления угарным газом погибла семья из четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации ведомства, трагедия произошла во вторник, 13 февраля, в городе Змиев.

"В 15:20 спасатели получили информацию о том, что в частном доме на улице Левковской обнаружены мужчины 1980 и женщины 1985 г.р., а также двух девочек двух и восьми лет. Прибывшие на место спасатели не обнаружили следов пожара. Предварительная причина смерти – отравление чадным газом", – говорится в сообщении.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции.

Ранее в Ивано-Франковске погибла семья из шести человек, по предварительным данным, отравившись угарным газом. Погибли женщина 40 лет, мужчина 27 лет и дети 2003, 2007, 2013 и 2017 года рождения.

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Теги: Отравления, дети, смерть, Харьковская область, семья, отравление, погибли, угарный газ, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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