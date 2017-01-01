Мэру Одессы заочно объявлено подозрение - СМИ

Геннадий Труханов и еще четыре подозревамых чиновника оказались за пределами Украины. Их могут объявить в государственный розыск, а затем – в международный.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) во вторник, 13 февраля, доставили в мэрию Одессы уведомление о подозрении в совершении преступления мэру города Геннадию Труханову.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) на своей странице в Facebook.

"Похоже, что скоро одесситы увидят своего мэра. Сегодня детективы НАБУ доставили в мэрию Одессы сообщение о подозрении Труханову. Напомним, что одесский мэр находится в командировке-отпуске с декабря прошлого года", – говорится в сообщении.

Эту информацию подтверждает Громадське со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным издания, уведомления о подозрении также были заочно вручены четверым чиноникам горсовета Одессы.

"Детективы НАБУ пришли в городской совет Одессы и принесли пять сообщений о подозрении в деле о покупке зданий завода Краян за 185 млн гривен. Подозрения планировали вручить мэру Одессы Геннадию Труханову, его заместителю Павлу Вугельману, директору департамента коммунальной собственности Алексею Спектору, председателю комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрабаю и еще одному чиновнику мэрии", – пишет издание.

Отмечается, что все подозреваемые оказались за пределами Украины, поэтому НАБУ объявило им подозрения заочно.

"Дальше будет суд, мера пресечения. Затем розыск государственный, а затем – международный", – сказал источник.

Напомним, 3 октября 2017 года Геннадий Труханов пришел на допрос в офис НАБУ в Киеве. Мэра допрашивали в связи с расследованием факта приобретения здания для размещения подразделений Одесского горсовета.

В СМИ сообщалось, что это здание было куплено горсоветом по крайне завышенной цене – 185 млн гривен, а затем по завышенным ценам ремонтировалось.

Позже следователи НАБУ обыскали кабинет мэра Одессы.

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