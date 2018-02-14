В Украине среди иностранцев больше всего преступлений совершили россияне

За 2017 год иностранцы совершили в Украине 2,9 тыс. уголовных преступлений. Больше всего преступников среди россиян и грузинов.

В течение 2017 года наибольшее количество преступлений среди всех граждан других государств, совершили россияне. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба Нацполиции.

В прошлом году в Украине было зафиксировано 746 преступлений, совершенных гражданами РФ. На втором месте идут грузины – 707 преступлений. Такие данные Аброськин обнародовал во время совместного рабочего совещания с представителями Государственной миграционной службы.

“Так, за 2017 год 2,9 тыс. уголовных правонарушений на территории страны совершены иностранцами. Из них 746 - гражданами Российской Федерации, 707 - гражданами Грузии, 425 - гражданами Азербайджана, Молдовы - 271, Армении - 141, Узбекистана - 134“, - сказал Аброськин.

По его словам, в прошлом году гражданами других государств на территории Украины совершено 51 умышленное убийство, 42 факта причинения тяжких телесных повреждений, 25 случаев торговли людьми. Кроме того, иностранцами совершено 111 разбойных нападений и более тысячи краж, более трети из которых совершили граждане Грузии.

Как сообщалось, за прошлый год в Украине совершили более полутора тысяч убийств.

Также в Украине более трех тысяч людей в 2017 году погибли в ДТП.