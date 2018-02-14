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Порошенко поговорил по телефону с Путиным – СМИ

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Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщина заключения вторых минских договоренностей.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
twitter.com/poroshenko

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой Администрацию президента Украины.

"Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки, которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по нормандскму формату и американскими союзниками", – сообщили в АП.

По данным источника издания, беседа была некороткой и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее стала третья годовщина заключения вторых минских договоренностей.

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Напомним, 16-18 февраля представители Украины, Франции, Германии и России (так называемая нормандская четверка) проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, чтобы обсудить конфликт на Донбассе.

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Теги: Украина-Россия, Путин, Порошенко, Телефонные переговоры, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zveroboy111    14.02.2018, 01:37
Оценка:  -1
zveroboy111
В порожнину.
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