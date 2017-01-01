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Помощи у Меркель не просил – Саакашвили

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Михаил Саакашвили, которого выдворили с Украины в Польшу, опроверг информацию о том, что просил помощи у немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг сообщения о том, что призвал канцлера Германии Ангелу Меркель оказать ему поддержку в противостоянии президенту Украины Петру Порошенко.

"Совершенно не понимаю, откуда взялась эта информация про канцлера, кто вам об этом сказал. Я хорошо знаком с Меркель, но к ней точно не обращался", – заявил Саакашвили в эфире грузинской телекомпании Рустави 2.

Напомним, 12 февраля Саакашвили был задержан в Киеве и доставлен на самолете в Варшаву. Политика приняли на территории Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины. 

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В интервью немецкому таблоиду Bild Саакашвили заявил, что в Киеве на него "напали мужчины в масках, похитили, угрожали и вывезли на частном самолете в Польшу". Он отметил, что "за этой акцией стоит коррумпированный украинский президент". Саакашвили добавил, что "если ЕС и в частности Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху". 

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Теги: Саакашвили, Меркель, помощь
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Источник: korrespondent.net

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