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В ОБСЕ насчитали 216 взрывов за сутки на Донбассе

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Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировали за сутки 210 взрывов в Донецкой области и 6 – в Луганской.
Наблюдатель миссии ОБСЕ на Донбассе
Наблюдатель миссии ОБСЕ на Донбассе
 
Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за сутки зафиксировала 216 взрывов, говорится в отчете организации от 13 февраля.
 
"В Донецкой области миссия констатировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, что и за предыдущий отчетный период, зафиксировав одновременно больше взрывов (примерно 210 против около 170)", – сообщили наблюдатели.
 
В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режим прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в том числе, шесть взрывов против двух соответственно.
 
7 февраля в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил 8 БМП-1, 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ), 1 зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), установленную на грузовик, а также новые траншеи возле н. п. Лобачево.
 
11 февраля БПЛА СММ зафиксировал 3 боевые машины (две БМП-2 и одну БМП-1), а также две установленные на грузовики зенитные установки (ЗУ-23) возле н. п. Обозное.
 
"12 февраля в подконтрольных правительству районах миссия зафиксировала 1 бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) в Мариуполе, а также 2 бронетранспортера (один БТР-60 и один типа БТР) возле н. п. Волноваха", – отметили наблюдатели.

В жилых районах Донбасса размещается военная техника – ОБСЕ
 

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Теги: взрыв, Перемирие на Донбассе, Миссия ОБСЕ на Донбассе, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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