День святого Валентина: куда пойти в Киеве и Украине
День Святого Валентина принято отмечать со своей половинкой, дарить любимым подарки, признаваться в любви. Кроме привычных ужинов в ресторане и кафе, в Киеве и Украине можно посетить тематические концерты и представления.
В Киеве запланирована масса мероприятий, которые пройдут 14 февраля 2018 года.
Концерты
Свой 15-летний юбилей на сцене отпразднуют легендарные украинские рокеры из группы "СКАЙ". У музыкантов 5 полноформатных альбомов, поэтому во время большого праздничного концерта им будет чем порадовать влюбленных."СКАЙ" споют известные рок-баллады и новые свои композиции.
Начало в 19.00.
Где: клуб ATLAS. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41
Стоимость: от 300 до 850 грн.
Для любителей джазовой музыки 14 февраля запланирован концерт JAZZ LOVE SONGS. Перед зрителями выступят номинанты премии "Classical Music Awards 2018" - "Виртуозы Киева". Музыканты являются учениками легендарного Бориса Которовича, поэтому умеют поражать манерой исполнения даже всем известных мелодий. Начнется в 20.00.
Где: КВЦ Парковый. Киев, Парковая дорога, 16а
Стоимость: 250-850 грн.
"Рояль при свечах" - концерт мастера импровизации Романа Коляды. Зритель не только услышит авторскую музыку, но и поэзию.
Начало в 19.30.
Где: Дом ученых. Киев, ул. Владимирская, 45-А
Стоимость: 100-200 грн.
В галерее "Высоцкий" выступит известная американская джазовая исполнительница EVE CORNELIOUS. Участниками концерта также будут признанные мастера импровизационной музыки, которые известны любителям джаза. Аккомпанировать певице будет международное трио Alessandro D’Anna-drums, Adnrea Rea-piano, Ark Ovrutski-bass.
Начнется в 20.00.
Где: Галерея "Высоцкий", Киев. ул. Воздвиженская, 40
Стоимость: 1200 грн.
Певица "LAMA" споет свои самые лучшие песни, а также новые композиции именно 14 февраля. "LAMA" в течение 10 лет получали награды за свое музыкальное творчество, и теперь не так часто выступает. Музыканты Наталии Дзенькив дадут долгожданный концерт в CARIBBEAN club.
Начало - 20.00.
Где: CARIBBEAN club, Киев, ул. Петлюры, 4
Стоимость: 390-1200 грн.
Концерт «Salut d'Amour» в исполнении Национального Президентского оркестра пройдет в киевском Конгресс-холле. Прозвучат произведения всемирно известных композиторов: В.А. Моцарта и И.С. Баха, Ф.Шуберта, И.Брамса, К.Дебюсси и П.Чайковского, А. Пьяццоллы, Л.Андерсена.
Начало в 19.30.
Где: Конгресс-холл. Киев, пл. Львовская, 8
Стоимость: 120-250 грн
Театральные представления и кино
В кинотеатре "Жовтень" продолжается показ фильма "Короткометражки о любви". Это лента, в которой собраны небольшие ролики о чувствах, романтике и любви с разных стран мира. Все короткометражные части фильма представлены на языке оригинала с украинскими субтитрами. Продолжительность кинокартины - один час и 27 минут.
Начало: 10:00
Где: Кинотеатр "Жовтень", улица Константиновская, 26
Цены билетов от 50 до 100 грн.
Спектакль "О любви" по рассказам А.П. Чехова пройдет в киевском Доме актера. В основе постановки четыре рассказа писателя: "Жёны артистов", "О том, как я в законный брак вступил", "Брак через 10-15 лет", "Дама с собачкой". Авторы обещают зрителю полное погружение в эмоции: грусть, юмор, романтику, иронию. Начнется спектакль в 19.30.
Где: Дом Актёра. Киев, ул. Ярославов Вал, 7
Стоимость: 110-130 грн.
В день всех влюбленных можно посетить спектакль Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки "Джульетта и Ромео". Режиссер Кирилл Кашликов довел игру актеров до совершенства, добавив проникновенные диалоги. В спектакле с исторической точностью изображены костюмы героев, на сцене выразительные декорации, актеры участвуют схватках и делают опасные трюки.
Начало в 19.00
Где: Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 5
Стоимость: 30-500 грн.
Премьера комедии Театра Визави "ЛЯ МУРРР" состоится 14 февраля в 20.00. Очередное представление театра - романтическая комедия, которая гарантирует зрителю смех сквозь слезы. Главные роли исполняют известные актеры кино и телесериалов. Длительность спектакля - 3 часа с антрактом.
Где: Кинопанорама. Киев, ул. Шота Руставели, 19
Стоимость: 350-590 грн
Спектакль "Легкое знакомство" - современная история любви. Несмотря на то, что в постановке принимают участие всего два актера, она не кажется камерной. Очарование и харизма актеров Кристины Синельник и Михаила Жонина захватят зрителя в водоворот эмоций.
Где: Европейский Театральный Центр Краков. Киев, ул. Русановская Набережная, 12
Стоимость: 100-250 грн.
В Украине
Во Львове 14 февраля 2018 года в ночном клубе "Малевич" в рамках всеукраинского турне выступит "Друга рика".Стоимость билетов стартует от 320 грн.
В Одессе запланирован концерт Макса Барских. Артист представит концертную программу в Садах Победы в 21.00. Цена билетов 650-3900 грн.
В Харьковском ККЗ "Украина" 14 февраля с юмористической программой будет выступать "квартальщик" Валерий Жидков. Цена: 300-550 грн.
Провести совместно День всех влюбленных предлагает Monatik. Артист выступит СК Нокаут. Начало в 20.00. Цена билета - от 700 до 1500 грн.