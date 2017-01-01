День святого Валентина: куда пойти в Киеве и Украине

Где провести День всех влюбленных 2018 в Киеве и Украине: концерты, фильмы, театральные представления. Кореспондент.net предлагает подборку мест, куда можно пойти на День святого Валентина.

День Святого Валентина принято отмечать со своей половинкой, дарить любимым подарки, признаваться в любви. Кроме привычных ужинов в ресторане и кафе, в Киеве и Украине можно посетить тематические концерты и представления.

В Киеве запланирована масса мероприятий, которые пройдут 14 февраля 2018 года.

Концерты

Свой 15-летний юбилей на сцене отпразднуют легендарные украинские рокеры из группы "СКАЙ". У музыкантов 5 полноформатных альбомов, поэтому во время большого праздничного концерта им будет чем порадовать влюбленных."СКАЙ" споют известные рок-баллады и новые свои композиции.

Начало в 19.00.

Где: клуб ATLAS. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Стоимость: от 300 до 850 грн.

К онцерт JAZZ LOVE SONGS в Киеве

Для любителей джазовой музыки 14 февраля запланирован концерт JAZZ LOVE SONGS. Перед зрителями выступят номинанты премии "Classical Music Awards 2018" - "Виртуозы Киева". Музыканты являются учениками легендарного Бориса Которовича, поэтому умеют поражать манерой исполнения даже всем известных мелодий. Начнется в 20.00.

Где: КВЦ Парковый. Киев, Парковая дорога, 16а

Стоимость: 250-850 грн.

"Рояль при свечах" - концерт мастера импровизации Романа Коляды. Зритель не только услышит авторскую музыку, но и поэзию.

Начало в 19.30.

Где: Дом ученых. Киев, ул. Владимирская, 45-А

Стоимость: 100-200 грн.

В галерее "Высоцкий" выступит известная американская джазовая исполнительница EVE CORNELIOUS. Участниками концерта также будут признанные мастера импровизационной музыки, которые известны любителям джаза. Аккомпанировать певице будет международное трио Alessandro D’Anna-drums, Adnrea Rea-piano, Ark Ovrutski-bass.

Начнется в 20.00.

Где: Галерея "Высоцкий", Киев. ул. Воздвиженская, 40

Стоимость: 1200 грн.

Концерт LAMA ко Дню Валентина (фото: kiev.carpediem.cd)

Певица "LAMA" споет свои самые лучшие песни, а также новые композиции именно 14 февраля. "LAMA" в течение 10 лет получали награды за свое музыкальное творчество, и теперь не так часто выступает. Музыканты Наталии Дзенькив дадут долгожданный концерт в CARIBBEAN club.

Начало - 20.00.

Где: CARIBBEAN club, Киев, ул. Петлюры, 4

Стоимость: 390-1200 грн.

Концерт «Salut d'Amour» в исполнении Национального Президентского оркестра пройдет в киевском Конгресс-холле. Прозвучат произведения всемирно известных композиторов: В.А. Моцарта и И.С. Баха, Ф.Шуберта, И.Брамса, К.Дебюсси и П.Чайковского, А. Пьяццоллы, Л.Андерсена.

Начало в 19.30.

Где: Конгресс-холл. Киев, пл. Львовская, 8

Стоимость: 120-250 грн

Театральные представления и кино

В кинотеатре "Жовтень" продолжается показ фильма "Короткометражки о любви". Это лента, в которой собраны небольшие ролики о чувствах, романтике и любви с разных стран мира. Все короткометражные части фильма представлены на языке оригинала с украинскими субтитрами. Продолжительность кинокартины - один час и 27 минут.

Начало: 10:00

Где: Кинотеатр "Жовтень", улица Константиновская, 26

Цены билетов от 50 до 100 грн.

Спектакль "О любви" по рассказам А.П. Чехова пройдет в киевском Доме актера. В основе постановки четыре рассказа писателя: "Жёны артистов", "О том, как я в законный брак вступил", "Брак через 10-15 лет", "Дама с собачкой". Авторы обещают зрителю полное погружение в эмоции: грусть, юмор, романтику, иронию. Начнется спектакль в 19.30.

Где: Дом Актёра. Киев, ул. Ярославов Вал, 7

Стоимость: 110-130 грн.

В день всех влюбленных можно посетить спектакль Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки "Джульетта и Ромео". Режиссер Кирилл Кашликов довел игру актеров до совершенства, добавив проникновенные диалоги. В спектакле с исторической точностью изображены костюмы героев, на сцене выразительные декорации, актеры участвуют схватках и делают опасные трюки.

Начало в 19.00

Где: Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 5

Стоимость: 30-500 грн.

Романтическая комедия в День Валентина (фото: tickethunt.net)

Премьера комедии Театра Визави "ЛЯ МУРРР" состоится 14 февраля в 20.00. Очередное представление театра - романтическая комедия, которая гарантирует зрителю смех сквозь слезы. Главные роли исполняют известные актеры кино и телесериалов. Длительность спектакля - 3 часа с антрактом.

Где: Кинопанорама. Киев, ул. Шота Руставели, 19

Стоимость: 350-590 грн

Спектакль "Легкое знакомство" - современная история любви. Несмотря на то, что в постановке принимают участие всего два актера, она не кажется камерной. Очарование и харизма актеров Кристины Синельник и Михаила Жонина захватят зрителя в водоворот эмоций.

Где: Европейский Театральный Центр Краков. Киев, ул. Русановская Набережная, 12

Стоимость: 100-250 грн.

В Украине

Куда пойти на День влюбленных 2018 в Украине (фото: EPA/UPG)

Во Львове 14 февраля 2018 года в ночном клубе "Малевич" в рамках всеукраинского турне выступит "Друга рика".Стоимость билетов стартует от 320 грн.

В Одессе запланирован концерт Макса Барских. Артист представит концертную программу в Садах Победы в 21.00. Цена билетов 650-3900 грн.

В Харьковском ККЗ "Украина" 14 февраля с юмористической программой будет выступать "квартальщик" Валерий Жидков. Цена: 300-550 грн.

Провести совместно День всех влюбленных предлагает Monatik. Артист выступит СК Нокаут. Начало в 20.00. Цена билета - от 700 до 1500 грн.

В День Валентина в Украине поженятся почти две тысячи пар