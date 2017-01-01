Сутки в АТО: 14 обстрелов, пострадавших нет

Враг неоднократно вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне АТО за прошедшие сутки, 13 февраля, зафиксировано 14 обстрелов позиций ВСУ, пострадавших нет. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении эпицентром огневой напряжения стала Светлодарская дуга – враг применил артиллерийские установки калибра 122 мм по нашим позициям возле Троицкого.

Вблизи этого прифронтового населенного пункта противник неоднократно вел огонь из 120 мм и 82 мм минометов, зенитных установок, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы возле этого населенного пункта продолжались более 5 часов – сепаратисты выпустили около 150 снарядов и мин.

Активность врага наблюдалась и на подступах к Луганскому, где враг выпустил более 60 мин калибра 120 мм и 82 мм. Сепаратисты также использовали гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новозвановки и Попасной силы агрессора вели огонь из 82 мм минометов.

Кроме этого, из стрелкового оружия и гранатометов незаконные вооруженные формирования стреляли возле Майорска, Зайцевого и Станицы Луганской.

Напомним, за сутки 12 февраля по всей линии соприкосновения противник провел 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще двое были ранены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet