Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бунт на Донбассе: шахтеры заблокировали трассу

Комментариев: 15
Трасса, ведущая на Курахово, Марьинку и Красногоровку, имеет стратегическое значение, особенно для украинских военных.
Работники госпредприятия Селидовуголь требуют выплаты зарплат
Работники госпредприятия Селидовуголь требуют выплаты зарплат
kvpu.org.ua

Читай также: Шахтеры оккупированного Донбасса могут выйти на митинги - Тымчук

Шахтеры госпредприятия Селидовуголь днем в среду, 14 февраля, перекрыли трассу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку в Донецкой области, с требование выплатить задолженность по зарплате, движение транспорта заблокировано.
 
Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
“Участники акции протеста, стихийно начавшейся под административным зданием ГП Селидовуголь Донецкой области с требованием выплатить задолженность шахтерам по зарплате, не получив конкретного ответа на этот болезненный вопрос, в 14:00 перекрыли автодорогу, ведущую на Курахово, Марьянку и Красногоровку и имеющую стратегическое значение, особенно для украинских военных“, — написал Волынец.
 
По его словам, в это же время прекратили работу и горняки шахты 1/3 Новогродовская.
 
“Они, как и участники акции протеста в Селидово, требуют выплаты задолженности по заработной плате и создания условий для стабильной работы шахты“, — заключил Волынец.
 
Как сообщалось 12 февраля, шахтеры в ЛНР работают за еду.
Поделись:
Теги: зарплата, шахтеры, протест, трасса, Донецкая область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (16)
Отсортировать по дате Вниз
bimba09    14.02.2018, 22:10
Оценка:  0
bimba09
Может они в ДЭНЭРЭ хотят. Там за еду работают.
П    14.02.2018, 22:10
Оценка:  +4
П
Хоть на карту гляньте,комментаторы...
Ярослав    14.02.2018, 22:10
Оценка:  -3
Ярослав
что, будоражит неправильное восприятие кремлёвского фейка?... ай яй яй, а вы так старались... И даже на карту ни кто не смотрит...
ТУЧКА+    14.02.2018, 22:10
Оценка:  +5
ТУЧКА+
Шахта державна?
sir1965    14.02.2018, 22:10
Оценка:  +1
sir1965
Вообще абарзели! Какая зарплата?.....
andan    14.02.2018, 22:09
Оценка:  -5
andan
...Как сообщалось 12 февраля, шахтеры в ЛНР работают за еду. Тех хоть кормят.
Ярослав    14.02.2018, 22:09
Оценка:  -8
Ярослав
заблокировали трассу.... ща военные РФ на танке приедут, и всё разблокируется. Блокираторов расстреляют, сбросят в шахту, а шахту затопят, а по новостям луганды расскажут что эта шахта 14-того числа перевыполнила норму.
BabaYul    14.02.2018, 22:10
Оценка:  +2
BabaYul
Дурко полуграмотное, шахты находятся на территории подконтрольной Украине. Карту купи, лапоть.
Ярослав    14.02.2018, 22:10
Оценка:  -2
Ярослав
дурко полуграмотное, и лапоть, это твой папа, потому что сделал тебя по-пьяни. А ты само - ольгинское, потому что в жизни ни на что более не способно.
andan    14.02.2018, 22:10
Оценка:  0
andan
Правильно! Какой пример государство подаёт неподконтрольным территориям, где шахтёры уже за еду работают. Волынец и раньше , и год, и два, и три назад обвинял власти в наплевательском отношении к горнякам не только донбасского, но и западного бассейнов.Это позорище.
bratborat    14.02.2018, 22:09
Оценка:  +11
bratborat
это к Ахметову.
Ярослав    14.02.2018, 22:09
Оценка:  -5
Ярослав
Нет, это к путлеру!!!! Они же его просили, чтобы ввёл, а не Ахметова. Все вопросы теперь к пуйлану, гуньдяю и суркову!
Бувший_східняк    14.02.2018, 22:06
Оценка:  +5
Бувший_східняк
Захотели стабильности? А где вы все раньше были, когда толпы кричали Ра-сси-я, Ра-сси-я!
Den2009    14.02.2018, 22:09
Оценка:  +14
Den2009
Селидово - это на украинской стороне, недалеко от линии разграничения
Бувший_східняк    14.02.2018, 22:09
Оценка:  +7
Бувший_східняк
А о Донбассе вообще.... Ведь разграничение уже потом появилось.
walik83    14.02.2018, 22:09
Оценка:  +9
walik83
вы как наивный ребенок который верит во все. Можно подумать народ там чтото решал и их спрашивали.
На донбасе не мало людей еще в то время было которым росия не нужна была, но кто людей особо спрашивает.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь