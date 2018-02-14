Бунт на Донбассе: шахтеры заблокировали трассу

Трасса, ведущая на Курахово, Марьинку и Красногоровку, имеет стратегическое значение, особенно для украинских военных.

Читай также: Шахтеры оккупированного Донбасса могут выйти на митинги - Тымчук

Шахтеры госпредприятия Селидовуголь днем в среду, 14 февраля, перекрыли трассу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку в Донецкой области, с требование выплатить задолженность по зарплате, движение транспорта заблокировано.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook

“Участники акции протеста, стихийно начавшейся под административным зданием ГП Селидовуголь Донецкой области с требованием выплатить задолженность шахтерам по зарплате, не получив конкретного ответа на этот болезненный вопрос, в 14:00 перекрыли автодорогу, ведущую на Курахово, Марьянку и Красногоровку и имеющую стратегическое значение, особенно для украинских военных“, — написал Волынец.

По его словам, в это же время прекратили работу и горняки шахты 1/3 Новогродовская.

“Они, как и участники акции протеста в Селидово, требуют выплаты задолженности по заработной плате и создания условий для стабильной работы шахты“, — заключил Волынец.