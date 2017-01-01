Порошенко подписал закон о спортивном оружии

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым вводится термин "спортивное оружие" и дается его определение.

Президент Петр Порошенко подписал закон О внесении изменений в закон Украины О физической культуре и спорте. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

В частности, в графе прохождения документа указано, что 13 февраля закон возвращен с подписью президента.

Напомним, в январе Верховная Рада приняла законопроект, которым в законодательство вводится термин “спортивное оружие“ и дается его определение.

Читай также: Луценко поддержал легализацию короткоствольного оружия

В законе указано, что спортивное оружие - это огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое стрелковое, выхолощенное и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей во время проведения спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанным в Украине.

Кроме того, документ добавляет к статье “Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта“ норму о том, что покупать, хранить и перевозить спортивное оружие и боеприпасы к нему, а также удерживать стрелковые тиры и стрельбища могут организации, развивающие виды спорта с использованием спортивного оружия.