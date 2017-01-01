Бандитов, атаковавших фабрику в Новой Каховке, возглавлял сотрудник ГПУ – Нацсопротивление

"Предприятие в Новой Каховке освобождено от сепаратистов и бандитов Могилевича усилиями патриотов", - говорится в заявлении организации Национальное сопротивление.

Общественная организация Национальное сопротивление заявляет, что боевиков, атаковавших фабрику по переработке соевых бобов Каховка Протеин Агро в Новой Каховке (Херсонская область), возглавлял сотрудник ГПУ.

Об этом представители организации сообщают на странице Национального сопротивления в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Представители общественной организации представили свою версию событий на территории предприятия Каховка Протеин Агро в течение 23-31 января текущего года.

“Предприятие в Новой Каховке освобождено от сепаратистов и бандитов Могилевича усилиями патриотов“, - говорится в заявлении организации.

Как сообщает организация, на территорию предприятия боевики проникли в сопровождении следователя Генеральной прокуратуры Украины А. В. Буковчаника (Буковчаник Александр Васильевич). Данный сотрудник Генпрокуратуры прибыл на предприятие якобы с постановлением о передаче имущественного комплекса фабрики на ответственное хранение компании, в связи с деятельностью которой возбуждено ряд уголовных дел и находящейся в состоянии подготовки к ликвидации. При этом Буковчаник ни оригинал, ни копию данного постановления не предоставил как сотрудникам охраны предприятия, так и другим официальным лицам предприятия.

“Захват фабрики в Новой Каховке совершили бандиты под руководством братьев Сегаль. Илья и Вадим Сегаль еще в 1997 году указывались в официальных документах Министерства внутренних дел Украины как представители Семена Могилевича. Они долгое время, с 2009 до 2014 года, находились в международном розыске и скрывались от украинского правосудия в Российской Федерации по обвинению в кражах средств из банковской системы Украины. Такое сокрытие невозможно без согласия и покровительства спецслужб Путина“, - сказано в сообщении организации.

Также представители общественной организации утверждают, что в то же время на территории Российской Федерации скрывался бывший владелец банка Родовид Александр Шепелев, обвиняемый не только в хищении средств банка, но и в финансировании терроризма.

“Деятельность этих людей является прямой угрозой безопасности Украины. Есть основания полагать, что в случае захвата фабрики братья Сегаль создали бы условия для обустройства там базы для подготовки террористических действий с целью попытки создания “Херсонской народной республики“, - заявляет Национальное сопротивление.