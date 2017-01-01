На Донбассе готовятся к боевым действиям – ОБСЕ

Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что стороны сохраняют готовность вступать в конфликт без задержек.

На Донбассе сейчас наблюдается относительное затишье, но враждующие стороны пытаются использовать его своих целях: минируются новые территории и роются окопы. Об этом в среду, 14 января, заявил глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает Голос Америки.

Ссылаясь на свой опыт, Хуг отмечает, что пока нет признаков перелома в тенденциях и стороны сохраняют готовность вступать в конфликт без задержек.

"Хуже даже то, что во времена относительного затишья стороны используют эту возможность не для того, что отвести оружие и развести силы, а наоборот - продвигаются вперед ближе друг к другу, копают новые окопы, закладывают новые мины", - сказал Хуг.

Он не исключает, что наблюдатели ОБСЕ далеко не всегда все замечают, поскольку обе стороны воспринимают миссию ОБСЕ как проблему.

"Нас часто останавливают при выполнении задач. Это могут быть пассивные помехи: минные поля, или другие барьеры, но также есть случаи и активного вмешательства в наше патрулирование", - рассказал представитель миссии.

Хуг также рассказал, что были случаи, когда представителям миссии откровенно угрожали оружием. При этом он добавил, что как правило такие угрозы поступали со стороны сепаратистов.

Напомним, в зоне АТО 13 февраля зафиксировано 14 обстрелов позиций ВСУ, пострадавших нет.