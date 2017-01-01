Конгресс США утверждает передачу Javelin Киеву – посол

В Украине уже подготовлены места хранения Javelin и определены полигоны, где будут учить обращаться с этим оружием.

Передача Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin проходит процедуру утверждения в Конгрессе США. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает Радио Свобода в среду, 14 февраля.

“Не могу дать конкретный ответ, поскольку сам процесс проходит сейчас процедуру рассмотрения и утверждения, в том числе и в Конгрессе“, – сказала Йованович в ходе церемонии передачи приборов ночного видения ВСУ от правительства США, отвечая на вопрос относительно того, когда именно Украина получит ПТРК.

В свою очередь, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина ожидает скорейшей передачи ракет Javelin.

“По плану реализации этого проекта уже поработали экспертные группы, которые ознакомились с местами хранения, с местами подготовки наших военнослужащих. У нас нет с этим особых проблем. Поэтому мы ждем скорейшего разрешения этой процедуры – передачи нам Javelin“, – сказал Муженко.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Украина получит Javelin бесплатно – в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США.

На прошлой неделе министр обороны Степан Полторак посетил Вашингтон, после чего заявил, что Украина получит американское летальное оружие, в том числе и Javelinв этом году.