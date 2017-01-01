Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Конгресс США утверждает передачу Javelin Киеву – посол

Комментариев: 0
В Украине уже подготовлены места хранения Javelin и определены полигоны, где будут учить обращаться с этим оружием.
Посол США в Украине Мари Йованович
Посол США в Украине Мари Йованович
Радио Свобода

Передача Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin проходит процедуру утверждения в Конгрессе США. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, сообщает Радио Свобода в среду, 14 февраля.

“Не могу дать конкретный ответ, поскольку сам процесс проходит сейчас процедуру рассмотрения и утверждения, в том числе и в Конгрессе“, – сказала Йованович в ходе церемонии передачи приборов ночного видения ВСУ от правительства США, отвечая на вопрос относительно того, когда именно Украина получит ПТРК.

В свою очередь, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина ожидает скорейшей передачи ракет Javelin.

“По плану реализации этого проекта уже поработали экспертные группы, которые ознакомились с местами хранения, с местами подготовки наших военнослужащих. У нас нет с этим особых проблем. Поэтому мы ждем скорейшего разрешения этой процедуры – передачи нам Javelin“, – сказал Муженко.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Украина получит Javelin бесплатно – в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США.

На прошлой неделе министр обороны Степан Полторак посетил Вашингтон, после чего заявил, что Украина получит американское летальное оружие, в том числе и Javelinв этом году.

 

Поделись:
Теги: Украина, США, ракеты, оружие, конгресс, Мари Йованович, Javelin
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь