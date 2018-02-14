Киев запретил еще две книги из России

Экспертный совет признал несоответствие изданий критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины.

По состоянию на 14 февраля были даны разрешения на ввоз почти 10,5 тысяч наименований издательской продукции из России Getty Images

Госкомтелерадио отказал ООО Форс Украина в выдаче разрешения на ввоз в Украину из России книг Постоянное напряжение Романа Сенчина и серии Путешествие вокруг света (издатель – ООО Издательство Э). Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 14 февраля.

Отмечается, что экспертный совет признал несоответствие изданий критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины.

"В книге Романа Сенчина присутствует пропаганда имперских геополитических доктрин государства-агрессора и пропаганда войны. Один из ее героев, русский офицер запаса, ностальгирует за войной: "А вокруг... Вокруг Новороссия, Сирия... То один его однополчанин уехал в Донбасс, то другой добился отправки в Сирию. С гордостью за этих ребят сообщал он и с досадой на себя..." А далее – описание событий в Украине с пропагандистскими лозунгами: "антигосударственный переворот в Киеве", "гибли люди, говорящие по-русски", "Надо вводить войска – защитить наших братьев и остановить бандеровцев-фашистов!" – говорится в сообщении.

Касательно содержания серии детских книг Путешествие вокруг света у комиссии вопросов не возникло. Однако издание не получило разрешение на ввоз и распространение в Украине из-за "ошибки в географии" (в выходных данных издания указано: "Отпечатано в России. Республика Крым").

В Госкомтелерадио отмечают, что по состоянию на 14 февраля были даны разрешения на ввоз почти 10,5 тысяч наименований издательской продукции из России, а также с временно оккупированных территорий Украины. Одновременно предоставлены 259 отказов в выдаче разрешений, из них 30 – на основании отрицательных выводов экспертного совета Госкомтелерадио.

Ранее Госкомтелерадио опубликовало перечень книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.