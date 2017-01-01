Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В зоне АТО ранены трое военных – штаб

Комментариев: 0
Сепаратисты пять раз открывал огонь из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе
Минобороны Украины

С начала текущих суток на Донбассе зафиксированы пять прицельных обстрелов со стороны сепаратистов. Ранения получили трое бойцов ВСУ, сообщает пресс-центра штаба АТО.

По информации военных, на луганском направлении противник применили против сил АТО 120-мм минометы в районе Троицкого, а также гранатометы и стрелковое оружие возле Травневого.

На донецком направлении сепаратисты из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам ВСУ неподалеку Красногоровки, Новотроицкого и Каменки, а вблизи Красногоровки украинские позиции обстреляли из БМП.

Напомним, за сутки 13 февраля сепаратисты 14 раз открывали огонь в зоне АТО. Тогда украиснкие военные не понесли потерь.

 

Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, ранение, ВСУ, АТО, раненые в АТО, новости Донбасса, новости АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь