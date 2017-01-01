В зоне АТО ранены трое военных – штаб

Сепаратисты пять раз открывал огонь из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксированы пять прицельных обстрелов со стороны сепаратистов. Ранения получили трое бойцов ВСУ, сообщает пресс-центра штаба АТО.

По информации военных, на луганском направлении противник применили против сил АТО 120-мм минометы в районе Троицкого, а также гранатометы и стрелковое оружие возле Травневого.

На донецком направлении сепаратисты из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам ВСУ неподалеку Красногоровки, Новотроицкого и Каменки, а вблизи Красногоровки украинские позиции обстреляли из БМП.

Напомним, за сутки 13 февраля сепаратисты 14 раз открывали огонь в зоне АТО. Тогда украиснкие военные не понесли потерь.