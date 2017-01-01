Возле консульства Польши вывесили список "преступлений против Украины"

Плакат повесили националисты из Черного комитета. "Каждый народ имеет право на своих героев", - заявили в организации.

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В среду, 14 февраля, активисты праворадикальной организации Черный комитет вывесили на территории Консульства Республики Польша в Киеве вывесили “доску польских преступлений против Украины“. Об этом сообщило Польское радио.

На картинке изображены контуры Польши и Украины в национальных, бело-красных и сине-желтых цветах. Из Польши в Украину ведут стрелки с надписями: “оккупация, полонизация, пацификация, операция“ Висла “, репрессии и концлагеря“.

Информацию об этом инциденте подтвердил польский посол Ян Пекло. “Перед Консульством появилось несколько человек, они развили этот плакат, сфотографировали и быстро исчезли“, - сказал посол. Он отметил, что акция не была массовой.

В свою очередь, организация Черный комитет объявила, что Польша использует факт, что Украина находится в состоянии войны, постоянно навязывает украинцем “свое видение нашего законодательства и нашей истории“.

“Польша хочет приписать нам какие-то преступления, но мы хорошо помним ее преступления против Украины. Черный комитет отмечает: каждый народ имеет право на своих героев и никто не имеет права навязывать украинцем свою правду. Мы будем реагировать на любые проявления империализма против Украины и защищать ее суверенитет, если на это не способны официальные структуры “, - написал Черный комитет.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий процитировал слова еврейского раввина, который поставил Богдана Хмельницкого в один ряд с Гитлером и Гиммлером как крупнейших преступников против евреев.