В Полтавском госпитале нашли тело военного

Повешенного военнослужащего обнаружили в одной из палат в ночь на среду, 14 февраля. Следов насильственной смерти не теле нет – предполагают, что это было самоубийство.

В Полтавском военном госпитале нашли повешенным военнослужащего. Об этом сообщает интернет-издание Полтавщина в среду, 14 февраля.

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По данным СМИ, тело мужчины обнаружили сегодня ночью в одной из палат. “Военнослужащий проходил службу в одной из воинских частей и находился на лечении“, – говорится в сообщении.

Следов насильственной смерти не теле не было обнаружено, поэтому предполагают, что это было самоубийство. Сейчас военная прокуратура проводит расследование.

Погибший не является уроженцем Полтавской области.

Напомним, 1 февраля в Житомирской области на территории одной из авиационных частей застрелился военный, находившийся в наряде. Тогда же еще одного военного нашли повешенным на полигоне во Львовской области.