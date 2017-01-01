Союз венгров в Ужгороде пытались поджечь пророссийские радикалы - Москаль

Двое пророссийских радикалов приехали в Ужгород из ЕС. Они дважды пытались поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья. Поджигатели уже выехали из Украины, но им будет заочно объявлено подозрение.

Офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде пытались поджечь радикалы одной из стран Евросоюза, которые принимали участие в боях на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Об этом в среду, 14 февраля, заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, сообщается на его сайте.

Как сообщил Москаль, правоохранительные органы уже установили лиц, которые в ночь на 4 февраля пытались поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья.

"Преступники - иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии", - заявил Москаль.

По его словам, члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов ЛДНР.

"Они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова", - сообщил Москаль.

Сотрудники СБУ идентифицировали этих людей по камерам видеонаблюдения, установили, с помощью каких мобильных телефонов они координировали свои действия, в каком хостеле проживали, на какой автозаправочной станции покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной.

По словам Москаля, фамилии, адреса и паспортные данные поджигателей известны.

Следствие установило, что двое иностранцев приехали в Закарпатье накануне совершения преступления через пункт пропуска Ужгород на словацко-украинской границе и поселились в хостеле на ул. Льва Толстого в Ужгороде. В ночь на 4 февраля они совершили две попытки поджога офиса ОВКЗ. После поджога они выехали из Украины через тот же пункт пропуска Ужгород.

Обоим иностранцам будет объявлено подозрение заочно, после чего их объявят в международный розыск.

Ранее в СБУ подсчитали, сколько сербов воюет на стороне сепаратистов.

Как сообщалось, в Ужгороде горело общежитие для студентов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet