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Союз венгров в Ужгороде пытались поджечь пророссийские радикалы - Москаль

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Двое пророссийских радикалов приехали в Ужгород из ЕС. Они дважды пытались поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья. Поджигатели уже выехали из Украины, но им будет заочно объявлено подозрение.
Геннадий Москаль
Геннадий Москаль
dpchas.com.ua

Офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде пытались поджечь радикалы одной из стран Евросоюза, которые принимали участие в боях на Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. Об этом в среду, 14 февраля, заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, сообщается на его сайте.

Как сообщил Москаль, правоохранительные органы уже установили лиц, которые в ночь на 4 февраля пытались поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья.

"Преступники - иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии", - заявил Москаль.

По его словам, члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне сепаратистов ЛДНР.

"Они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова", - сообщил Москаль.

Сотрудники СБУ идентифицировали этих людей по камерам видеонаблюдения, установили, с помощью каких мобильных телефонов они координировали свои действия, в каком хостеле проживали, на какой автозаправочной станции покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной.

По словам Москаля, фамилии, адреса и паспортные данные поджигателей известны.

Следствие установило, что двое иностранцев приехали в Закарпатье накануне совершения преступления через пункт пропуска Ужгород на словацко-украинской границе и поселились в хостеле на ул. Льва Толстого в Ужгороде. В ночь на 4 февраля они совершили две попытки поджога офиса ОВКЗ. После поджога они выехали из Украины через тот же пункт пропуска Ужгород.

Обоим иностранцам будет объявлено подозрение заочно, после чего их объявят в международный розыск.

Ранее в СБУ подсчитали, сколько сербов воюет на стороне сепаратистов.

Как сообщалось, в Ужгороде горело общежитие для студентов.

 

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Теги: Россия, Венгрия, Москаль, Сербия, поджог, провокации, Ужгород
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Источник: korrespondent.net

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