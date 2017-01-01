Координатор ОБСЕ встретился с Сурковым – Геращенко

Киев настаивает на независимом подходе координаторов в их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем формате: Украина-Россия-ОБСЕ.

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Тони Фриш не сообщил Трехсторонней контактной группе о результатах своей встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Об этом сообщила в среду, 14 февраля, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Украинские представители выразили непонимание тем странным фактом, что координатор ОБСЕ Тони Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина Владиславом Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о ее результатах", – написала Геращенко в Facebook.

При этом она отметила, что ранее этим Тони Фриш отказался посетить в Старобельском СИЗО "российского потеряшку" Виктора Агеева, воевавшего за сепаратистов на Донбассе и задержанного в 2017 году, сославшись на то, что это было бы политические посещение.

"Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов в их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина-РФ-ОБСЕ", – подчеркнула Геращенко.

Также она сообщила, что в ходе заседания российская сторона не дала согласия на создание механизма по поиску пропавших без вести с их участием и Международного Комитета Красного Креста.

Ранее стало известно, что Украина готова к компромиссам ради продолжения обмена пленными на Донбассе. Об этом по результатам встречи ТКГ в Минске сообщила Дарья Олифер – пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы.

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