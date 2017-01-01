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Для монетизации субсидий выпустят банковские карты

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Для монетизации субсидий и льгот был выработан двухэтапный план. Его завершением должен стать выпуск социальных банковских карт, на которые будут перечисляться деньги за субсидии.
Деньги за субсидию будут переводить на карточку
Деньги за субсидию будут переводить на карточку

Монетизация льгот и субсидий украинцам, которые проживают в домах ОСМД, будет происходить в два этапа. Об этом было решено в среду, 14 февраля, во время встречи представителей Минсоцполитики и объединений совладельцев многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что на встрече министра соцполитики Андрея Ревы с представителями ОСМД из разных городов Украины был выработан двухэтапный алгоритм введения монетизации льгот и субсидий гражданам, проживающим в домах ОСМД.

В соответствии с планом, первый этап должен быть переходным. Предусмотрено, что монетизация льгот и субсидий на все виды взносов в ОСМД, которые охвачены действующей системой социальной защиты, вводится, начиная с начислений таких взносов, с января 2018 года.

"Начиная с начислений за январь 2018 года, ОСМД насчитывают совладельцам взносы в полном размере (без уменьшения их на сумму льгот и жилищных субсидий). Местные органы социальной защиты населения при поступлении средств из Государственного бюджета перечисляют суммы льгот и жилищных субсидий гражданам-получателям льгот и жилищных субсидий на текущие счета ОСМД и одновременно присылают ОСМД реестры граждан, за которых перечислены льготы и субсидии, с указанием сумм за каждого гражданина. ОСМД относят такие средства в счет уплаты гражданином соответствующих взносов и уменьшают ему начисления в последующих периодах", - говорится в сообщении.

В то же время вторым этапом должен быть выпуск специальных банковских карточек, на которые будут зачисляться льготы и жилищные субсидии в денежном виде. Дата выпуска таких "социальных карточек" будет определена дополнительно.

В Минсоцполитики отметили, что для реализации такого алгоритма стороны согласились срочно совместно с другими заинтересованными ведомствами разработать необходимые изменения в законодательство. Пока эти позиции требуют согласования с Минрегионом, Минфином, Госказначейством, ГФС, Национальным банком Украины.

Ранее сообщалось, что Кабмин запустил монетизацию субсидий.

Как сообщалось, в Украине каждая вторая семья обратилась за субсидиями.

 

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Теги: субсидии, ОСМД, минсоцполитики
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Источник: korrespondent.net

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