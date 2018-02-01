Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украину посетит заместитель Тиллерсона

Комментариев: 0
Джон Салливан встретится с президентом Украины, главой правительства и министром внутренних дел в рамках турне по Европе, которое продлится с 15 по 24 февраля.
Джон Салливан
Джон Салливан
 
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан посетит Украину 21 февраля, сообщили в пресс-службе Госдепа в среду, 14 февраля.
 
Отмечается, что заместитель Рекса Тиллерсона проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.
 
В заявлении Госдепартамента говорится, что Салливан "подчеркнет важность для Украины быстрого внедрения возможных экономических и антикоррупционных реформ и подтвердит американскую поддержку в части суверенитета и территориальной целостности страны". 
 
Встреча произойдет в рамках турне дипломата в Европу. Он также посетит Германию, Италию, Латвию, Бельгию и примет участие в мюнхенской конференции по безопасности.
 
Напомним, в январе Киев посетил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Корреспондент.net разбирался в целях визита дипломата.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, США, Украина-США, встреча, госдепартамент США, Госдеп, Рекс Тиллерсон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь