Украину посетит заместитель Тиллерсона
Джон Салливан встретится с президентом Украины, главой правительства и министром внутренних дел в рамках турне по Европе, которое продлится с 15 по 24 февраля.
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан посетит Украину 21 февраля, сообщили в пресс-службе Госдепа в среду, 14 февраля.
Отмечается, что заместитель Рекса Тиллерсона проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.
В заявлении Госдепартамента говорится, что Салливан "подчеркнет важность для Украины быстрого внедрения возможных экономических и антикоррупционных реформ и подтвердит американскую поддержку в части суверенитета и территориальной целостности страны".
Встреча произойдет в рамках турне дипломата в Европу. Он также посетит Германию, Италию, Латвию, Бельгию и примет участие в мюнхенской конференции по безопасности.
Напомним, в январе Киев посетил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер. Корреспондент.net разбирался в целях визита дипломата.
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