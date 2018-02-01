Украину посетит заместитель Тиллерсона

Джон Салливан встретится с президентом Украины, главой правительства и министром внутренних дел в рамках турне по Европе, которое продлится с 15 по 24 февраля.

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан посетит Украину 21 февраля, сообщили в пресс-службе Госдепа в среду, 14 февраля.

Отмечается, что заместитель Рекса Тиллерсона проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.

В заявлении Госдепартамента говорится, что Салливан "подчеркнет важность для Украины быстрого внедрения возможных экономических и антикоррупционных реформ и подтвердит американскую поддержку в части суверенитета и территориальной целостности страны".

Встреча произойдет в рамках турне дипломата в Европу. Он также посетит Германию, Италию, Латвию, Бельгию и примет участие в мюнхенской конференции по безопасности.

Корреспондент.net разбирался в целях визита дипломата. Напомним, в январе Киев посетил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.