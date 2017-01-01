Во Львове на улице нашли метровую игуану

Четырехлетний Дракон, выскочил из квартиры через балкон. То, что игуана выжила на морозе, ветеринары считают чудом.

Во Львове возле мусорника во дворе многоэтажки нашли метровую игуану. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Люди, которые первыми увидели ящерицу, быстро отвезли ее в зооцентр.

“Опасность заключалась в том, если ее не заметить, можно было бы переехать колесами. Честно – я боялась. Но она настолько была скованная, лапки были скручены, она практически не подавала признаков жизни. Обложили бутылками с горячей водой, принесли коврики“, - рассказала спасительница игуаны Мария Петришин.

То, что игуана выжила, ветеринары считают чудом, потому что животное провело на холоде около часа, а этого достаточно, чтобы теплолюбивая ящерица замерзла до смерти.

Сначала зоозащитники решили, что ящерицу просто выбросили на мороз, но впоследствии нашлась владелица игуаны. Оказалось, что та убежала, когда хозяйка убиралась в террариуме, а четырехлетний Дракон ползал по квартире.

“Балкон был открыт, и собственно, здесь на снегу были отпечатки лапок. Я поняла, что он выскочил через балкон, искала в подвале несколько часов, по деревьям, по веткам, уже за кулечками, которые шелестели на деревьях, я чуть не побежала“, - рассказала хозяйка Дракона Антонина Штабалюк.

Забирать домой ящерицу женщина не захотела, потому что зоологи убедили ее, что под их присмотром Дракону будет лучше и он перестанет рваться на волю.

Напомним, летом 2017 году в Киевской области тоже обнаружили большую игуану.