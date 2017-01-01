Сутки в АТО: 14 обстрелов, ранены четверо бойцов
Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки, 14 февраля, 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В штабе отметили, что сепаратисты особо активно действовали в темное время суток.
Так, на луганском направлении противник применил 120 мм минометы по позициям ВСУ недалеко от Троицкого и Лозового. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Травневого и Майорского.
На донецком направлении эпицентром напряжения стали пригороды Авдеевки, где противник вел огонь по украинским защитникам из 82 мм минометов гранатометов и пулеметов. В этом же районе сепаратисты неоднократно стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм и пехотного вооружения по защитникам шахты Бутовка.
Кроме этого, тяжелые минометы, гранатометы различных видов и стрелковое оружие незаконные вооруженные формирования применили вблизи Водяного на Приазовье и у Новотроицкого. У Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП и целого арсенала стрелкового оружия.
Напомним, в зоне АТО за сутки 13 февраля зафиксировали 14 обстрелов позиций ВСУ, пострадавших не было.
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