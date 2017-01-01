Сутки в АТО: 14 обстрелов, ранены четверо бойцов

Противник применял минометы, гранатометы различных видов и стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулеметы. Сепаратисты провели 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки, 14 февраля, 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В штабе отметили, что сепаратисты особо активно действовали в темное время суток.

Так, на луганском направлении противник применил 120 мм минометы по позициям ВСУ недалеко от Троицкого и Лозового. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, незаконные вооруженные формирования обстреливали защитников Травневого и Майорского.

На донецком направлении эпицентром напряжения стали пригороды Авдеевки, где противник вел огонь по украинским защитникам из 82 мм минометов гранатометов и пулеметов. В этом же районе сепаратисты неоднократно стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм и пехотного вооружения по защитникам шахты Бутовка.

Кроме этого, тяжелые минометы, гранатометы различных видов и стрелковое оружие незаконные вооруженные формирования применили вблизи Водяного на Приазовье и у Новотроицкого. У Красногоровки противник вел огонь из вооружения БМП и целого арсенала стрелкового оружия.

Напомним, в зоне АТО за сутки 13 февраля зафиксировали 14 обстрелов позиций ВСУ, пострадавших не было.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet