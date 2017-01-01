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В деле Труханова появился первый арестованный

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Петро Загодиренко является одним из восьми подозреваемых в схеме хищения. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в размере 5,2 миллиона гривен.
Петра Загодиренко арестовали
Петра Загодиренко арестовали
РБК-Украина

Соломенский районный суд Киева в четверг, 15 февраля, избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в размере 5,2 миллиона гривен Петру Загодиренко, который является одним из фигурантов по делу о возможном хищении с участием горсовета Одессы. Об этом сообщает Тиждень.

Отмечается, что Загодиренко является одним из восьми подозреваемых в схеме хищения. Ранее он представлял компанию, которая и продала мэрии здание завода Краян по значительно завышенной цене.

В то же время суд обязал Загодиренко сдать все паспорта и носить электронный браслет. А также избегать общения с фигурантами и свидетелями дела, кроме участия в процессуальных действиях.

Судья удовлетворил почти все требования Специализированной антикоррупционной прокуратуры, кроме размера залога. Так, сторона обвинения требовала 10 млн грн.

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Защита Загодиренко заявила о намерении обжаловать такое решение суда.

Напомним, 15 февраля мэра Одесса Геннадия Труханова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, отпустили на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

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Теги: коррупция, суд, арест, Труханов
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