Украина не может объявить войну РФ – Турчинов

Секретарь СНБО Александр Турчинов во время допроса по делу экс-президента Виктора Януковича заявил, что Украина не сможет противостоять России в полноценной войне.

Объявить войну Российской Федерации невозможно, поскольку Украина не сможет противостоять ее армии и ядерному оружию. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время допроса по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, передает телеканал 112 Украина.

По его словам, после ядерного разоружения Украины в результате подписания Будапештского меморандума, государство не обладает оружие, которое позволяет противостоять ядерной державе.

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“У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому объявление войны как в феврале-марте 2014 года, так и, к сожалению, сейчас, когда мы имеем боеспособную армию, оборонно-промышленный комплекс, имеем оружие, достаточное для защиты страны, но и сейчас, к сожалению, мы не можем объявить войну агрессору“, - сказал на допросе секретарь СНБО.

Перед этим Турчинов рассказал, что российская власть в 2014 году планировала завершить оккупацию Крыма до 1 марта, после чего начать вторжение на остальную часть Украины. Он также рассказал о плачевном состоянии ВСУ на то время.