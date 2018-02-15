Поведение Труханова в суде вызывает уважение – блогер

Мэр Одессы Геннадий Труханов во время суда по избранию ему меры пресечения держался уверенно, не пытаясь "разыгрывать цирк", что редкость среди современных политиков под следствием. Такое мнение высказал блогер, политический эксперт Владимир Макаровский на своей странице в Facebook.

Он также отметил еще одну необычную черту в поведении Труханова – тот сам прилетел на судебное заседание, вместо того, чтобы скрываться от правоохранителей.

"Общественный запрос на борьбу с коррупцией в Украине высок как никогда. Созданы антикоррупционные органы, которым нужно постоянно демонстрировать, что они не зря едят свой хлеб. Потому в последнее время обычным делом стали вручение подозрений и задержания политиков. Очередной эпизод – НАБУ заочно сообщило о подозрении мэру Одессы Труханову (напомню, это произошло во вторник, 13 февраля).А вот дальше начинается необычное – речь о реакции Труханова. Во-первых, вместо того, чтобы попытаться скрыться, он сел в самолет и сам прилетел в Киев, где уже 14 февраля лично принял подозрение от детективов“, – написал эксперт.

По его мнению, именно такое ответственное поведение, а также то, что Геннадий Труханов не пытался имитировать плохое самочувствие, сделали возможным его освобождение на поруки.

“Во-вторых, обратите внимание, как он вел себя во время сегодняшнего заседания суда, избирающего ему меру пресечения. Никаких клетчатых пледов, никаких сердечных приступов и обострений редких заболеваний. Человек спокоен, уверен в себе, не старается превратить заседание суда в цирк, не привлекает "ряженых" в качестве группы поддержки.В результате неудивительно, что суд счел возможным на время следствия отпустить одесского мэра на поруки, а не запирать его в СИЗО или под домашний арест“, – подчеркнул Макаровский.

Эксперт отметил, что подобное поведение пусть и не может служить мерой виновности или невиновности Труханова, которую установит суд, но однозначно вызывает уважение и демонстрирует, что мэру Одессы нечего скрывать.

“Конечно, это всего лишь заседание по избранию меры пресечения, окончательное решение – виновен Труханов или нет – примет суд во время рассмотрения дела по существу. Но факт есть факт: сейчас Труханов ведет себя как абсолютно уверенный в себе мужчина, которому скрывать нечего. И такое поведение вызывает уважение“, – заключил блогер.