В Украине в День святого Валентина женились почти 2400 пар

Одна пара из Киева, чтобы жениться в день Святого Валентина, подала документы еще 21 июня 2017 года. Больше всего браков 14 февраля было зарегистрировано в столице - 216 пар.

За минувшие сутки в Украине 2393 пары зарегистрировали брак. Об этом в четверг, 15 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции.

“14 февраля в День всех влюбленных в Украине поженились 2 393 пары“, - отметили в Минюсте.

Как сообщается, из них 349 пар воспользовались услугой “Брак за сутки“. Больше всего браков зарегистрировали в столице - в Киеве поженились 216 пар.

В Днепропетровской области в брак вступили 197 пар, во Львовской области - 152 пары.

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Меньше всего супругов вчера появилось в Луганской области - 24.

Также в Минюсте рассказали, что одна пара из Киева, чтобы жениться в день Святого Валентина, подала документы еще 21 июня 2017 года.

Как сообщалось, на День святого Валентина Минюст ввел акцию “Любовь вне времени“: 58 отделов по всей Украине работали с 8 утра и до полуночи. В итоге первый брак 14 февраля был зарегистрирован в 8:13 утра в Запорожской области, а последний - в 23:55 в Черкасской.

Ранее сообщалось о новом сервисе Брак за сутки. В марте 2017 года жениться за сутки разрешили на всей территории Украины.