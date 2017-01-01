В Украине в День святого Валентина женились почти 2400 пар
За минувшие сутки в Украине 2393 пары зарегистрировали брак. Об этом в четверг, 15 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции.
“14 февраля в День всех влюбленных в Украине поженились 2 393 пары“, - отметили в Минюсте.
Как сообщается, из них 349 пар воспользовались услугой “Брак за сутки“. Больше всего браков зарегистрировали в столице - в Киеве поженились 216 пар.
В Днепропетровской области в брак вступили 197 пар, во Львовской области - 152 пары.
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Меньше всего супругов вчера появилось в Луганской области - 24.
Также в Минюсте рассказали, что одна пара из Киева, чтобы жениться в день Святого Валентина, подала документы еще 21 июня 2017 года.
Как сообщалось, на День святого Валентина Минюст ввел акцию “Любовь вне времени“: 58 отделов по всей Украине работали с 8 утра и до полуночи. В итоге первый брак 14 февраля был зарегистрирован в 8:13 утра в Запорожской области, а последний - в 23:55 в Черкасской.
Ранее сообщалось о новом сервисе Брак за сутки. В марте 2017 года жениться за сутки разрешили на всей территории Украины.