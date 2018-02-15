В Херсоне в супермаркете дали сдачу купюрой в 220 гривен

Инцидент произошел в Эко-маркете.

Такие деньги могут дать на сдачу в Херсоне facebook.com/groups/DNkherson

В Херсоне покупателю в супермаркете дали сдачу одной купюрой в 220 гривен. Об этом у себя в Facebook сообщил местный житель Анатолий Грищенко.

По его словам, инцидент произошел в Эко-маркете на улице Безродного.

“Граждане, будьте внимательны!“, — написал он, приложив фото поддельной банкноты.

Напомним, в Запорожской области заключенные Ореховской колонии №88 несколько лет занимались печатанием фальшивых денег с ведома администрации исправительного учреждения.