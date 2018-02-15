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В Херсоне в супермаркете дали сдачу купюрой в 220 гривен

Комментариев: 2
Инцидент произошел в Эко-маркете.
Такие деньги могут дать на сдачу в Херсоне
Такие деньги могут дать на сдачу в Херсоне
facebook.com/groups/DNkherson

В Херсоне покупателю в супермаркете дали сдачу одной купюрой в 220 гривен. Об этом у себя в Facebook сообщил местный житель Анатолий Грищенко.

По его словам, инцидент произошел в Эко-маркете на улице Безродного.

“Граждане, будьте внимательны!“, — написал он, приложив фото поддельной банкноты.

 
 

Напомним, в Запорожской области заключенные Ореховской колонии №88 несколько лет занимались печатанием фальшивых денег с ведома администрации исправительного учреждения. 

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Теги: деньги, фальшивые деньги, банкноты, купюра
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Комментариев (2)
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Бувший_східняк    15.02.2018, 20:42
Оценка:  +4
Бувший_східняк
Подумаешь. Мне тоже когда-то купюру в 9 гривен легко разменяли на две - 6 и 3.
diver117    15.02.2018, 20:42
Оценка:  +1
diver117
То фигня.
Вот 11 гривен реже встречаются.
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