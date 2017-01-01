Хуг едет в Луганск

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине планирует провести несколько встреч на территории Луганской области.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СMM) Александр Хуг планирует провести несколько встреч на неподконтрольной Киеву территории Луганской области. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Северодонецке в четверг, 15 февраля.

"Утром я посетил Новоолоександррвку, потом у нас состоялась встреча с губернатором Луганской области, и в дальнейшем я планирую несколько мероприятий. Завтра я присоединюсь к патрулю, который отправится с нашей луганской мониторинговой командой. Мы будем пересекать разграничение в Станице Луганской для того, чтобы в дальнейшем отправиться в город Луганск", – сказал он.

Хуг также пообещал выделить время, чтоб пообщаться с коллегами-наблюдателями на местах. "Я также выделю время, чтобы пообщаться с мирными жителями, которые уже четвертую зиму подряд испытывают на себе серьезные последствия войны", – добавил замглавы миссии.

Напомним, на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали применение РСЗО Град в Донецкой области.

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