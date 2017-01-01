В зоне АТО шесть обстрелов, погиб боец
Сначала нынешних суток на Донбассе зафиксировано шесть прицельных обстрелов со стороны сепаратситов. Погиб один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Так, на луганском противник неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП вблизи Луганского.
На донецком направлении сепаратисты применили минометы калибра 120-мм и 82-мм у Павлополя и Чермалыка на Приазовье.
"В этом же районе боевики вели огонь из вооружения БМП по защитникам Водяного. Кроме того, из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины неподалеку Тарамчука", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в жилом доме неподалеку Широкино нашли тела четырех морских пехотинцев. Установлено, что их застрелили два сослуживца на почве неуставных отношений.
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