Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В зоне АТО шесть обстрелов, погиб боец

Комментариев: 0
Сепаратисты неоднократно открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украинские военные на Донбассе
Украинские военные на Донбассе
Минобороны Украины

Сначала нынешних суток на Донбассе зафиксировано шесть прицельных обстрелов со стороны сепаратситов. Погиб один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском противник неоднократно вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП вблизи Луганского.

На донецком направлении сепаратисты применили минометы калибра 120-мм и 82-мм у Павлополя и Чермалыка на Приазовье.

"В этом же районе боевики вели огонь из вооружения БМП по защитникам Водяного. Кроме того, из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты Вооруженных сил Украины неподалеку Тарамчука", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в жилом доме неподалеку Широкино нашли тела четырех морских пехотинцев. Установлено, что их застрелили два сослуживца на почве неуставных отношений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, АТО, Потери Украины в АТО, новости АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь