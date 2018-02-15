Зама Труханова отпустили на поруки - СМИ

Заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана задержали в аэропорту Борисполь 14 февраля – в тот же день, когда и самого Труханова. Он прибыл в Украину рейсом из Тель-Авива.

Заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова - Павла Вугельмана, задержанного вместе с Трухановым по подозрению в злоупотреблении служебным положением, отпустили на поруки. Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева в четверг, 15 февраля, сообщил Украинской правде информированный источник.

По словам собеседника издания, на поруки Вугельмана взяли депутаты от группы Возрождение Александр Пресман и Юрий Мирошниченко.

Ранее сегодня суд отпустил Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова. В то же время еще одного фигуранта дела о возможном хищении с участием горсовета Одессы - Петра Загодиренко - суд арестовал с возможностью залога в 5,2 млн грн.

Как сообщалось, в Соломенском райсуде Киева неизвестные в балаклавах избили активиста, который возмущался решением суда об освобождении Труханова из-под стражи на поруки.