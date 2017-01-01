Нацдружины открестились от ранения правоохранителя

Националисты уверяют, что не хотят влиять на правоохранительные органы, "поскольку они там находятся для безопасности граждан".

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Руководитель штаба Национального корпуса Родион Кудряшов прокомментировал потасовки, которые произошли 15 февраля под Соломенским судом, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханова. Он уверяет, что националисты не стреляли в силовиков. Заявление опубликовано в Facebook организации.

По словам Кудряшова, у суда произошло два столкновения, и во время первого парни из Нацдружин “провели профилактическую беседу“ с несколькими десятками титушками. “Потом была вторая схватка между неизвестными людьми, которые совершили выстрел. Во время этих событий Национальных дружин не было“, - сказал он.

На вопрос журналистов, кто же стрелял в правоохранителей, он не ответил и повторил, что это “100%“ не люди из Национального корпуса и Нацдружин.

“Наша позиция четкая: мы не хотим влиять на суд, не хотим влиять на правоохранительные органы, поскольку они там находятся для безопасности граждан“, - сказал он.

Напомним, что люди в форме Нацдружин участвовали в потасовках с полицией и использовали газ, что видно на фото с места событий. В больницу забрали одного из Нацгвардейцев с огнестрельными ранениями ног. Стрелка задержали. Полиция не уточняет, из какой группы был задержанный - из поддержки Труханова или из националистов.