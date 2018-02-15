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ВСУ: Авиация РФ максимально приблизилась к границе

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Группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 отработала условные пуски крылатых ракет со стороны Крыма в направлении материковой части Украины.
Ракетоносцы Ту-95 отработали условные пуски крылатых ракет по Украине
Ракетоносцы Ту-95 отработали условные пуски крылатых ракет по Украине
Командование Воздушных сил ВСУ / Facebook

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Российские бомбардировщики и истребители во время тренировок украинской авиации вылетели с аэродромов, максимально приблизившись к восточной границе Украины. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в четверг, 15 февраля.

“Во время проведения тренировок по противовоздушной обороне Вооруженных сил Украины силами и средствами Воздушных сил ВС Украины была зафиксирована активизация действий воздушных компонентов Воздушно-космических сил Российской Федерации, вдоль восточного воздушной границы Украины“, – говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что истребительная и бомбардировочная авиации РФ осуществила вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения.

“Кроме того, группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ совершила пролет в воздушном пространстве АР Крым и отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины“, – добавили украинские военные.

Напомним, ранее в России назвали провокацией тренировку украинской авиации с эсминцем США.

 

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Теги: Россия, Украина, Крым, авиация, самолет, ракеты, аэродром, истребитель, самолеты, запуск ракеты, Бомбардировки, ВВС России
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Комментариев (1)
Woodbrother    15.02.2018, 20:42
Оценка:  0
Woodbrother
И шо дальще ? Пора наши ССО приводить в боевую готовность. Самое время провести операцию -русский мир в каждый рассейский дом .
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