Заседание суда по делу UMH group перенесли

К рассмотрению апелляции Генеральной прокуратуры суд не приступил, так как в деле появились новые материалы, с которыми судьи еще не ознакомились.

Апелляционный суд Киева перенес слушание дела UMH group, которое должно было состоятся в четверг, 15 февраля, сообщает КП в Украине.

В связи с тем, что в деле появились новые материалы, с которыми судьи не успели ознакомиться, заседание перенесли на 28 февраля 2018 года.

"На сегодняшний день судебное заседание отложено. Суд слушает заявление прокурора про передачу активов холдинга UMH в распоряжение и под контроль Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (аббревиатура АРМА – Ред.), - прокомментировал ситуацию представитель интересов UMH group Денис Юмаранов.

Ранее Генеральная прокуратура подала апелляцию на решение Печерского суда от 10 января, которым было отказано в передаче активов холдинга АРМ. Но первое заседание в Апелляционном суде Киева не состоялось: представители ГПУ не явились в суд, судья сказал, что материалы из Печерского суда к ним еще не поступили.

По словам представителя ГПУ, передача активов Холдинга в Национальное агентство нужна для выполнения задач криминального производства.

"Главное, чтобы активы не были переданы другим лицам, и участники этой передачи не получили от этого актива прибыль, и чтобы получить оценку конкретного актива, его структуру, учет. Национальное агентство должно войти в управление, понять структуру актива и обеспечить его экономическую ценность до того, как будет принято судебное решение по делу", - заявил журналистам юрист ГПУ Адриан Лупу.

В то же время представитель интересов UMH group Денис Юмаранов подчеркивает, что процедура покупки холдинга проводилась абсолютно законно.

"Нарушений законодательства со стороны ни холдинга, ни его представителей не было. Это подтверждает и решение Печерского суда от 10 января. Прокуратура не сумела подтвердить три вещи. Во-первых, следствие не установило и не доказало оценку активов, которые хотят передать в управление АРМА. Согласно Уголовно-процессуального кодекса, установлен размер – это 200 000 гривен. Во-вторых, УПК четко предусматривает, что прокуратура для передачи активов в управление должна обратиться к их собственнику, который может дать на это согласие. И только после получения отказа обращаться в суд, - говорит Денис Юмаранов. - Третья ошибка, которую допустила ГПУ – это то, что корпоративные права вообще не могут рассматриваться как вещественные доказательства. Это актив, не подпадающий под такое определение в уголовном процессе. Соответственно, корпоративные права нельзя передать в управление АРМА. Я считаю, что в этом деле прокуратура используется, чтобы завладеть средствами массовой информации и использовать их для получения политических дивидендов на выборах", - сказал Юсмаранов.

В декабре 2017 года Печерский суд Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные, интеллектуальные права, недвижимое имущество и оборудование холдинга UMH group. Решение принято в связи с уголовным расследованием по делу об уклонении от уплаты налогов, легализации преступных доходов, фиктивного предпринимательства, незаконной деятельности для прикрытия преступных деяний и других нарушений закона.

В январе 2018 года Печерский суд Киева отказался передать имущество медиахолдинга UMH group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА). Суд отказал Генпрокуратуре, отметив, что прокурором не представлены доказательства, которые подтверждают, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума (около 350 тыс. гривен), как и не представлены доказательства обращения к владельцу указанного имущества о получении согласия на его передачу Нацагентству.

Напомним, 22 января суд отказался передавать медиахолдинг UMH Нацагентству по возврату активов. В суде указали, что ценные бумаги и права интеллектуальной собственности не являются вещественными доказательствами в уголовном производстве. Ранее сообщалось, что Сергей Курченко подает иск к Юрию Луценко за распространение клеветы.