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Заседание суда по делу UMH group перенесли

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К рассмотрению апелляции Генеральной прокуратуры суд не приступил, так как в деле появились новые материалы, с которыми судьи еще не ознакомились.
Апелляционный суд Киева перенес заседание по делу UMH group
Апелляционный суд Киева перенес заседание по делу UMH group
kp.ua

Апелляционный суд Киева перенес слушание дела UMH group, которое должно было состоятся в четверг, 15 февраля, сообщает КП в Украине.

В связи с тем, что в деле появились новые материалы, с которыми судьи не успели ознакомиться, заседание перенесли на 28 февраля 2018 года.

"На сегодняшний день судебное заседание отложено. Суд слушает заявление прокурора про передачу активов холдинга UMH в распоряжение и под контроль Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (аббревиатура АРМА – Ред.), -  прокомментировал ситуацию представитель интересов UMH group Денис Юмаранов.

Ранее Генеральная прокуратура подала апелляцию на решение Печерского суда от 10 января, которым было отказано в передаче активов холдинга АРМ. Но первое заседание в Апелляционном суде Киева не состоялось: представители ГПУ не явились в суд, судья сказал, что материалы из Печерского суда к ним еще не поступили.

По словам представителя ГПУ, передача активов Холдинга в Национальное агентство нужна для выполнения задач криминального производства.

"Главное, чтобы активы не были переданы другим лицам, и участники этой передачи не получили от этого актива прибыль, и чтобы получить оценку конкретного актива, его структуру, учет. Национальное агентство должно войти в управление, понять структуру актива и обеспечить его экономическую ценность до того, как будет принято судебное решение по делу", - заявил журналистам юрист ГПУ Адриан Лупу.

В то же время представитель интересов UMH group Денис Юмаранов подчеркивает, что процедура покупки холдинга проводилась абсолютно законно.

"Нарушений законодательства со стороны ни холдинга, ни его представителей не было. Это подтверждает и решение Печерского суда от 10 января. Прокуратура не сумела подтвердить три вещи. Во-первых, следствие не установило и не доказало оценку активов, которые хотят передать в управление АРМА. Согласно Уголовно-процессуального кодекса, установлен размер – это 200 000 гривен. Во-вторых, УПК четко предусматривает, что прокуратура для передачи активов в управление должна обратиться к их собственнику, который может дать на это согласие. И только после получения отказа обращаться в суд, - говорит Денис Юмаранов. - Третья ошибка, которую допустила ГПУ – это то, что корпоративные права вообще не могут рассматриваться как вещественные доказательства. Это актив, не подпадающий под такое определение в уголовном процессе. Соответственно, корпоративные права нельзя передать в управление АРМА. Я считаю, что в этом деле прокуратура используется, чтобы завладеть средствами массовой информации и использовать их для получения политических дивидендов на выборах", - сказал Юсмаранов.

В декабре 2017 года Печерский суд Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные, интеллектуальные права, недвижимое имущество и оборудование холдинга UMH group. Решение принято в связи с уголовным расследованием по делу об уклонении от уплаты налогов, легализации преступных доходов, фиктивного предпринимательства, незаконной деятельности для прикрытия преступных деяний и других нарушений закона.

В январе 2018 года Печерский суд Киева отказался передать имущество медиахолдинга UMH group Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА). Суд отказал Генпрокуратуре, отметив, что прокурором не представлены доказательства, которые подтверждают, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума (около 350 тыс. гривен), как и не представлены доказательства обращения к владельцу указанного имущества о получении согласия на его передачу Нацагентству.

Напомним, 22 января суд отказался передавать медиахолдинг UMH Нацагентству по возврату активов. В суде указали, что ценные бумаги и права интеллектуальной собственности не являются вещественными доказательствами в уголовном производстве. Ранее сообщалось, что Сергей Курченко подает иск к Юрию Луценко за распространение клеветы.

 

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Теги: суд, арест, ГПУ, апелляция, UMH group, Сергей Курченко
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Источник: korrespondent.net

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