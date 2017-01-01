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В ДНР озвучили требования по обмену пленными

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Сепаратисты требуют, чтобы Украина освободила фигурантов предыдущего обмена, которые отказались ехать в ДНР и предпочли вернуться в украинскую тюрьму.
Обмен пленными
Обмен пленными

По итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоялось в среду, 14 февраля, сепаратисты ДНР выдвинули украинской стороне ряд требований по дальнейшему обмену пленными. Об этом сообщили СМИ сепаратистов.

В частности, в ДНР требуют, чтобы Украина "в срочном порядке" освободила граждан РФ, которые были исключены из списка на обмен. Также сепаратисты требуют вернуть документы, изъятые у фигурантов предыдущего обмена, а также предоставить отчет о движении уголовных производств в отношении этих лиц.

Кроме того, сепаратисты требуют, чтобы лица из их списка на обмен, которые в прошлый раз отказались ехать в ДНР и предпочли остаться в украинской тюрьме, были немедленно освобождены.

Ранее сообщалось, что украинская сторона готова пойти на компромиссы ради следующей волны обмена пленными.

Ранее глава ОБСЕ заявил, что стороны на Донбассе готовятся к боевым действиям.

 

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Теги: донбасс, ДНР, обмен пленными, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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