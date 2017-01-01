В Одессе мошенники продали несуществующих квартир на 7 миллионов
Сотрудники одесской строительной компании собирали у доверчивых граждан деньги под предлогом инвестирования в строительство многоэтажки, в то время, как никакого строительства они вести не планировали. Об этом в четверг, 15 февраля сообщила пресс-служба Одесской прокуратуры.
Как отмечается, никаких документов на земельный участок и разрешения на строительство указанной компании не выдавалось. В общем мошенники продали на 7 млн грн несуществующих квартир.
"Строить многоэтажку у фирмы намерений не было, а по указанному адресу расположен летний лагерь, которая является собственностью государства", - отметили в прокуратуре.
Преступная схема обмана инвесторов действовала через специально зарегистрированное юридическое лицо в Приморском районе Одессы - кооператив, куда агитировали вступать граждан через активную рекламную кампанию и платить.
Сообщается, что граждан агитировали вступать в кооператив и платить деньги на будущее строительство. Цена указывалась довольно привлекательная, а дом якобы должен был быть построен недалеко от моря.
"Средства обманутых инвесторов поступали на счета юридической фирмы и в дальнейшем обналичивались и присваивались мошенниками", - сообщили в прокуратуре.
Следствие по делу продолжается. Правоохранители устанавливают всех пострадавших от рук мошенников.
Напомним, в Киеве двое мужчин снимали на сутки квартиру и притворившись ее владельцем и риелтором "сдавали" ее на длительный срок.
Напомним, в украинском интернете нашли 82 сайта мошенников.