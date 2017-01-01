В Одессе мошенники продали несуществующих квартир на 7 миллионов

Жилищная компания брала у доверчивых одесситов деньги на строительство жилья у моря, не собираясь ничего строить. Мошенники даже не имели документов на земельный участок.

Сотрудники одесской строительной компании собирали у доверчивых граждан деньги под предлогом инвестирования в строительство многоэтажки, в то время, как никакого строительства они вести не планировали. Об этом в четверг, 15 февраля сообщила пресс-служба Одесской прокуратуры.

Как отмечается, никаких документов на земельный участок и разрешения на строительство указанной компании не выдавалось. В общем мошенники продали на 7 млн грн несуществующих квартир.

"Строить многоэтажку у фирмы намерений не было, а по указанному адресу расположен летний лагерь, которая является собственностью государства", - отметили в прокуратуре.

Преступная схема обмана инвесторов действовала через специально зарегистрированное юридическое лицо в Приморском районе Одессы - кооператив, куда агитировали вступать граждан через активную рекламную кампанию и платить.

Сообщается, что граждан агитировали вступать в кооператив и платить деньги на будущее строительство. Цена указывалась довольно привлекательная, а дом якобы должен был быть построен недалеко от моря.

"Средства обманутых инвесторов поступали на счета юридической фирмы и в дальнейшем обналичивались и присваивались мошенниками", - сообщили в прокуратуре.

Следствие по делу продолжается. Правоохранители устанавливают всех пострадавших от рук мошенников.

Напомним, в Киеве двое мужчин снимали на сутки квартиру и притворившись ее владельцем и риелтором "сдавали" ее на длительный срок.

Напомним, в украинском интернете нашли 82 сайта мошенников.