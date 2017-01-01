Янукович был неадекватен. Допрос Турчинова в суде

Что секретарь СНБО Украины Александр Турчинов 15 февраля рассказал в суде по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.

В Оболонском районном суде Киева продолжаются слушания по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.

В последние дни на допросы в суд приходят представители высшего государственного руководства страны. В четверг в суде был Александр Турчинов, который после бегства Януковича, по сути, возглавил государство, став исполняющим обязанности президента. Вот, кого точно интересно было послушать.

Корреспондент.net собрал все, что Турчинов рассказал в суде.

О поведении Януковиче

По словам Турчинова, именно Янукович сорвал исполнение соглашения "об урегулировании кризиса в Украине", которое 21 февраля 2014 года заключили власть и оппозиция.

Он отметил, что после того, как Янукович не выполнил один из пунктов этого соглашения о подписании им восстановления Конституции 2004 года, соглашение перестало быть "правовым и обязывающим документом".

По словам Турчинова, он долго ждал, что Янукович вернется в Киев и выполнит это свое обязательство, но этого не произошло.

Секретарь СНБО отметил, что он тогда пытался даже найти Януковича, но тщетно, и через 10-15 дней, как председатель Верховной Рады и и.о. президента, подписал закон о восстановлении Конституции сам.

Адвокат Виталий Сердюк обратил внимание, что на тот момент Янукович якобы был в Украине, а именно в Харькове, и оттуда даже сделал видеообращение, в котором заявил, что остается легитимным президентом.

На это Турчинов ответил: "Я не фанат Януковича и в "Ютубе" не сидел, чтобы ждать каких-то его обращений. Я не помню такого обращения".

Также свидетель, отвечая на вопрос защиты, сказал, что знает о разговоре в те дни Арсения Яценюка с Януковичем, и из него можно сделать вывод о неспособности последнего выполнять функции главы государства.

"Янукович вел себя неадекватно и отказывался возвращаться в Киев", - заявил Турчинов со ссылкой на слова Яценюка.

На настойчивые вопросы, почему Турчинов ничего не сделал, чтобы передать Януковичу на подпись закон, свидетель ответил: "Потому что не было Виктора Януковича!".

О самоустранении Януковича



"Чтобы быть президентом Украины, нужно действовать по Конституции и по украинским законам. Человек, который убивает свой народ, не может быть президентом страны. Человек, сбежавший с имуществом в неизвестном направлении, не может быть президентом Украины", – заявил секретарь СНБО.



"Мы не исключали, что президент может находиться в Харькове, и все делали, чтобы он вернулся в Киев", – заверил он.



На вопрос, стал ли именно отказ от написания заявления основанием для отстранения Януковича, Турчинов ответил: "Нет, его самоустранение. Невыполнение своих обязанностей по собственной инициативе".



"Если бы его захватили в плен, мы бы его, пожалуй, освобождали бы. А он сбежал, самоустранился", – сказал свидетель.



На вопрос, почему настояли на немедленном отстранении Януковича, а не ждали двое суток, секретарь СНБО сказал: "Потому что надо было спасать страну. Это элементарные вещи".



Он добавил, что надвигалась "русская весна" и надо было восстанавливать экономику, силовые структуры. "Счет шел на часы и даже минуты. Поэтому Верховная Рада приняла такое решение. За него проголосовало большинство парламентариев – даже тех, которые были членами партии Януковича, Партии регионов", – сказал Турчинов.

О приказах убить Януковича

Турчинов заявил, что никогда не давал приказов физически уничтожить Януковича.



"Я не давал команду никому ликвидировать, или стрелять, или еще что-то делать, что угрожало бы жизни Януковича", - сказал он.



"Пусть хоть один человек скажет, что я такой приказ давал. Такого никогда не было и не могло быть. Более того, очень важно, чтобы Янукович был живой в Украине. Важно было, чтобы он добровольно написал заявление о сложении полномочий и мог спокойно сидеть на скамье подсудимых и отвечать за те преступления, которые он совершал, или которые ему инкриминируют", - сказал он.

По словам Турчинова, чтобы не допустить исчезновения важной документации, предателей и преступников вместе с Януковичем, он попросил пограничников не дать возможность вертолету Януковичу вылететь за пределы страны.

Позже, говорит Турчинов, он посылал тогда еще депутатов Арсена Авакова и Валентина Наливайченко в Крым, чтобы там встретиться с Януковичем и убедить его вернуться в Киев, но они его там не нашли.

О состоянии армии

"К большому сожалению, 27 февраля (2014 года) еще не было главной исполнительной власти - Кабинета министров. Это была самая большая проблема для меня как для руководителя Верховной Рады: без правительства, без руководства силовых структур принимать эффективные меры было практически невозможно", - заявил Турчинов.

По его словам, главной задачей было - сформировать эффективную коалицию, немедленно сформировать новое правительство.

Турчинов рассказал, что когда утром 27 февраля спецназ РФ захватил административные здания в Крыму, он приказал руководителям внутренних войск, базировавшихся там - окружить парламент и Кабмин АРК, подготовить и провести спецоперацию по возвращению контроля над этими зданиями.

"Через несколько часов мне сообщили, что они смогли лишь окружить эти здания, но под давлением агрессивно настроенных гражданских людей не смогли выполнить задание, и вынуждены были разойтись", – говорит Турчинов.

После того как 27 февраля смогли сформировать Кабмин, он дал приказ подготовить меры, в том числе подготовить подразделения вооруженных сил для того, чтобы перебросить на полуостров и принять меры по противодействию агрессии РФ.

Однако, по словам Турчинова, 28 февраля во время заседания СНБО министр обороны Тенюх доложил о разрушительном состоянии ВСУ и о том, что на тот момент можно было собрать около 5000 солдат - это и весь резерв.

"Главная проблема, которую вскрыли на заседании - подготовка к вторжению на материковую часть Украины. Руководители военного ведомства говорили, что против Украины может быть задействовано до 200 тысяч российских военных, танки, системы залпового огня, авиация и тому подобное. Поэтому в тех условиях сжечь этот резерв (5000 воинов ВСУ) в Крыму было невозможно”, - заявил Турчинов.

Поэтому, по его словам, было принято решение начать переброску сил с запада на восток и север, чтобы защитить наиболее опасные направления от вторжения РФ.

На этом заседании СНБО также было принято решение о мобилизации, которая однако, не могла начаться сразу, потому что вся система военкоматов была разрушена, объясняет секретарь СНБО.

"Мобилизация была объявлена только 17 марта... Почему? Потому что не было оружия - вооружить новых военных, одежды - одеть, резервов, чтобы питать. Мы вынуждены были полностью восстанавливать логистику армии", - заявил Турчинов.

"Те военные, которые остались верными присяге, несмотря на тотальную измену, и продержались фактически месяц, позволили подготовить оборону и сорвать планы вторжения России на материковую часть Украины", - подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов признал, что публично солгал о наличии боевых подразделений в Украине, которые смогут отстоять Крым в марте 2014 года, чтобы не сеять "хаос и панику".

"После того, как в стране началась российская агрессия, после того, как российские войска начали захватывать военные части, начались сепаратистские мятежи в разных регионах, в стране была паника", - рассказал Турчинов.

По его словам, чтобы паника не переросла "в хаос и беспорядок", надо было немедленно что-то делать.

"Я знал, что будет много диванных героев, которые будут рассказывать, что можно было сделать как-то иначе... Но я вынужден был говорить, что есть армия, которая защитит народ. Я не мог выйти и сказать перед всеми, что у нас ничего нет, а вы все - беззащитны", - отметил он.

Секретарь СНБО отметил, что он полностью осознавал ответственность за сказанное и осознанно взял на себя эту ответственность.

На уточняющий вопрос адвоката, какую именно ответственность он понес за свои ложные слова, Турчинов ответил: "Под присягой я тогда никаких заявлений не делал. Обязанность защитить Украину была важнее, чем разговоры".

Он добавил, что если защитник Януковича считает, что он делает или делал что-то незаконное, то может подать на него в суд.

О военном положении

Турчинов заявляет, что у него был готовый указ о введении военного положения в Украине, но его не поддержала Верховная Рада, чтобы не блокировать выборы. Он пояснил, что введение военного положения останавливает проведение любых выборов, предусматривает жесткие ограничения конституционных прав граждан, позволяет власти проводить конфискацию независимо от формы собственности, но не дает права применять оружие.

"Право на применение оружия дает объявление войны", – сказал Турчинов.

При этом он добавил, что в условиях, "когда начался этот сепаратистский шабаш", ему бы очень помогло введение военного положения. В частности, позволило бы "успокоить ситуацию".

"И именно поэтому 27 (февраля) вечером я приказал руководителю юридического управления администрации подготовить указ о введении военного положения. 28-го я планировал получить поддержку этого решения, потому что указ не может работать, если его не одобрит Верховная Рада", – сказал он.

По его словам, 28 февраля он для этого пригласил на заседание СНБО лидеров политических сил и фракций, которые составляли большинство, чтобы получить их поддержку.

"В то же время многие политические лидеры того времени они также понимали, что российская агрессия может затянуться на долгое время. И у них были, наверное, основания считать, что введение военного положения, которое приостанавливает проведение выборов, приведет к тому, что у меня будет неограниченная власть и неограниченное время. Поэтому за это решение проголосовал только я один на СНБО", – сказал Турчинов.

Он добавил, что понимает такое решение коллег, потому что "проведение честных и прозрачных выборов и получение легитимного президента значительно бы усилило позицию Украины".

"Я вынужден был с этим согласиться. Потому что постоянно была опасность. Пока Янукович в России считается легитимным президентом, была постоянная угроза вторжения России в Украину", – сказал Турчинов.

"Поэтому, когда началась война в Донбассе, я вынужден был найти формат в виде проведения Антитеррористической операции, чтобы без объявления военного положения бороться с российской агрессией в Донецкой и Луганской областях", – сказал секретарь СНБО.

Об угрозах от России

Турчинов говорит, что председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин угрожал ему российским оружием, когда звонил 28 февраля 2014 года.

"Я переговорил с господином Нарышкиным. Он сообщил, что Российская Федерация признает меня только как председателя Верховной Рады и принципиально не признает мои полномочия как и.о. президента. Они считают, что мы силой захватили власть", сказал Турчинов.



По его словам, представитель российской власти подчеркнул, что легитимным президентом в РФ считают Януковича. И именно от него готовы воспринимать любую информацию.



"Нарышкин начал угрожать, что в случае гибели русскоязычных граждан, они имеют потенциал, способный уничтожить и новую украинскую власть и фактически речь шла о вторжении РФ в Украину", - отмечает Турчинов.



"Я сказал тогда Нарышкину, что они нарушают все международные соглашения, не имеют ни политических, ни юридических оснований находиться на территории Украины. На что Нарышкин ответил, что у РФ будут все основания", - рассказал секретарь СНБО.

По мнению Турчинова, Украина даже сейчас не может объявить войну агрессору:

"Потому что Россия – ядерная держава. Украина не имеет ядерного оружия, а международные партнеры заверили, что могут поддержать нас только на дипломатическом уровне".