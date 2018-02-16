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За нападение на посольство Украины в Греции взяли ответственность анархисты

Комментариев: 2
Нападавшие заявили, что их атака была в честь "антифашистов", убитых в Украине за последние несколько лет. Также анархисты высказали уважение руководителям сепаратистов Донбасса.
Посольство Украины в Греции
Посольство Украины в Греции
Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic

Неизвестная ранее анархистская организация Бригада Алексей Мозговой, взяла на себя ответственность за атаку украинского посольства в Афинах в январе 2017 года, сообщает РИА Новости.

Заявление "Бригады" было опубликовано на портале анархистов Греции.

"Наше нападение было ответом на государственный переворот и националистический мятеж, организованный США и Европейским Союзом в ноябре 2013 года на Украине. Это бывшая советская республика, которая является ключевой в транспортировке природного газа из России в Европу, и которая должна быть полностью пристегнута к колеснице США и ЕС", - отмечается в собщении.

Анархисты в своем заявлении также рассказали о том, что в Украине якобы действуют нацистские штурмовые батальоны, "являющимися органической частью официальной армии".

"Наша атака — в честь антифашистов, убитых с 2013 года до сегодняшнего дня, десятков убитых в Дом профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Это дань уважения руководителям антифашистской борьбы Алексею Мозговому, Михаилу Толстых (Гиви), Арсену Павлову (Моторола) и всем безымянным ополченцам, которые погибли с оружием в руках", — говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 20 января этого года в здание дипмиссии бросили бутылки с зажигательной смесью, были сожжены три автомобиля технического персонала, припаркованные возле посольства.

Как сообщалось, 20 января 2018 года в Афинах атаковали украинское посольство. Неизвестные применили коктейли Молотова. 

Позже в МИД Украины уточнили, что в результате нападения на украинское посольство в Греции подожгли четыре автомобиля, которые стояли у здания дипучреждения.

 

 

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Теги: Греция, посольство, нападение, анархисты, Афины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BabaYul    16.02.2018, 09:17
Оценка:  0
BabaYul
А анархисты из группы "Рубикон" выступают за высылку всех украинцев с территории Греции.
andan    16.02.2018, 00:07
Оценка:  -1
andan
Дурний вас піп хрестив і над вами штани спустив.
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