Украинцев спрашивают о Бандере при получении документов в Польше

Если украинец на собеседовании сомневается или не достаточно четко высказывается против деятельности Степана Бандеры и УПА, он получает отказ в пребывании в Польше.

Если лицо во время собеседования сомневается или недостаточно четко высказывается относительно Степана Бандеры, то заявка отклоняется EPA/UPG

Украинцев, которые планируют получить в Польше разрешение на проживание на собеседованиях начали спрашивать об их отношении к Степану Бандере и УПА. Об этом сообщает польское издание RP.pl со ссылкой на руководителя организации Евромайдан Варшава Наталью Панченко.

Как отмечается, если лицо во время собеседования сомневается или недостаточно четко высказывается, то заявка отклоняется.

По словам Панченко, таким образом создаются возможности для манипуляций и злоупотреблений со стороны должностных лиц, которые анализируют ответ заявителя.

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“Люди имеют документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры - то тогда до свидания, Польша“, - рассказала она.

Сообщается, что один заявитель получил отказ, хотя его деды и отец имели польское гражданство.

Отвечая на вопрос о своем отношении к деятельности ОУН-УПА, он ответил: “А разве я знаю, никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого своя правда. Говорят, они были в Польше и Украине. Никогда в это не вникал“.

Другой вопрос касался трагедии на Волыни. “Я слышал, и слышал, что недавно вышел фильм. Но там были замешаны московиты, то действительно неизвестно, кто и что сделал... Много людей погибло, это только известно.“

В администрации Мазовецкого воеводства объяснили, что такой ответ означает, что гражданин Украины знает о деятельности ОУН/УПА, однако он не хочет сказать ничего плохого про организацию, которая считается героической в Украине и которая привела к трагедии в польской истории.

Ранее сообщалось, что президент Анджей Дуда передал “антибандеровский закон“ в Конституционный суд. Стало известно, что именно он опротестовал в законе.