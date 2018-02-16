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Украинцев спрашивают о Бандере при получении документов в Польше

Комментариев: 12
Если украинец на собеседовании сомневается или не достаточно четко высказывается против деятельности Степана Бандеры и УПА, он получает отказ в пребывании в Польше.
Если лицо во время собеседования сомневается или недостаточно четко высказывается относительно Степана Бандеры, то заявка отклоняется
Если лицо во время собеседования сомневается или недостаточно четко высказывается относительно Степана Бандеры, то заявка отклоняется
EPA/UPG

Украинцев, которые планируют получить в Польше разрешение на проживание на собеседованиях начали спрашивать об их отношении к Степану Бандере и УПА. Об этом сообщает польское издание RP.pl со ссылкой на руководителя организации Евромайдан Варшава Наталью Панченко.

Как отмечается, если лицо во время собеседования сомневается или недостаточно четко высказывается, то заявка отклоняется.

По словам Панченко, таким образом создаются возможности для манипуляций и злоупотреблений со стороны должностных лиц, которые анализируют ответ заявителя.

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“Люди имеют документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры - то тогда до свидания, Польша“, - рассказала она.

Сообщается, что один заявитель получил отказ, хотя его деды и отец имели польское гражданство.

Отвечая на вопрос о своем отношении к деятельности ОУН-УПА, он ответил: “А разве я знаю, никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого своя правда. Говорят, они были в Польше и Украине. Никогда в это не вникал“.

Другой вопрос касался трагедии на Волыни. “Я слышал, и слышал, что недавно вышел фильм. Но там были замешаны московиты, то действительно неизвестно, кто и что сделал... Много людей погибло, это только известно.“

В администрации Мазовецкого воеводства объяснили, что такой ответ означает, что гражданин Украины знает о деятельности ОУН/УПА, однако он не хочет сказать ничего плохого про организацию, которая считается героической в Украине и которая привела к трагедии в польской истории.

Ранее сообщалось, что президент Анджей Дуда передал “антибандеровский закон“ в Конституционный суд. Стало известно, что именно он опротестовал в законе.

 

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Теги: Польша, Трудовая миграция, Бандера, закон, Степан Бандера, мигранты
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Комментариев (13)
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Коцман_Бобза    16.02.2018, 09:45
Оценка:  0
Коцман_Бобза
А где же хваленая европейская толерантность?
realkarta    16.02.2018, 09:19
Оценка:  -2
realkarta
Что же в патриотах возьмет верх -меркантильные интересы или бандерофилия???
Продолдение следует..
Коцман_Бобза    16.02.2018, 09:43
Оценка:  0
Коцман_Бобза
А патриоты с родины не бегут. Бегут крысы, вроде тебя.
Woodbrother    16.02.2018, 08:44
Оценка:  -8
Woodbrother
Украина остро нуждается в антипольских законах. Поляки шастают в нашу страну без всяких виз и унизительніх вопросов, а нашим людям какое то ничтожество на границе мозги пудрит. Это в корне не првильно. Надо давать жесткие ответы на такие вызовы современности.
realkarta    16.02.2018, 09:15
Оценка:  -1
realkarta
Слышал??кто девочку угощает,тот ее и танцует ..так вот Украина та самая девочка
Woodbrother    16.02.2018, 09:31
Оценка:  -1
Woodbrother
Украина рога россии обломала, и с польшей мы как нибудь разберемся. Главное сейчас, не развивать экономические связи с этой страной, что бы потом не иметь проблем в будущем.
ПейС_ДУК    16.02.2018, 08:36
Оценка:  +8
ПейС_ДУК
Просто защитная реакция от неадекватоов с болезнью "вятровичанка"
Woodbrother    16.02.2018, 08:49
Оценка:  -10
Woodbrother
Просто президент польши находится на финансовой поддержке из бюджета россии.
vysnovok    16.02.2018, 09:42
Оценка:  -1
vysnovok
Kcтaти, peзyльтaты coбeceдoвaний coиcкaтeлeй cчacтливoй eвpoпeйcкoй жизни, бyдyт пyбликoвaть в нaшиx цeнтpaльныx гaзeтax, пoкaзывaть пo кaнaлaм "чэcныx нoвын" и выклaдывaть нa ю-тyбe, чтoбы нaши cвидoмыe знaли, чтo нa caмoм дeлe дyмaют иx copaтники.
pkm    16.02.2018, 02:12
Оценка:  -18
pkm
Маразматики!)) Совсем с головой поругались!
Светлана    16.02.2018, 00:35
Оценка:  +26
Светлана
Замечательная новость,теперь посмотрим,чья рубашка ближе к телу...
ELGomer    16.02.2018, 00:28
Оценка:  -9
ELGomer
это что-то вроде вопроса о возрасте на порносайте?
Woodbrother    16.02.2018, 09:14
Оценка:  -1
Woodbrother
Перед въездом в страну ХХХ
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