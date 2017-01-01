Иск против России в Гааге: Украина подготовила меморандум

Меморандум готов к передаче в Международный трибунал ООН.

Украина судится с Россией за права в своих морских акваториях EPA/UPG

Украина закончила подготовку меморандума о нарушении Россией конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

Читай также: “Морской“ суд Украина - РФ: вынесено процедурное решение

“Держу в руках наш меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении РФ наших прав в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе“, - написал Климкин.

Он уточнил, что подавать меморандум будут в понедельник, 19 февраля.

В конце декабря 2017 года представитель МИД Елена Зеркаль анонсировала, что Украина в феврале 2018 года подаст меморандум в Международный трибунал ООН. После этого будут слушания дела по сути и это может быть 2021 год.

Также ранее стало известно, что Россия планирует остановить хозяйственную деятельность на Одесском газовом месторождении, которое обеспечивает Крым почти половиной собственной добычи газа из-за суда с Украиной.

Еще 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Россией относительно нарушения Москвой Конвенции ООН по морскому праву. Украина в своем иске отмечает, что РФ нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к АР Крым морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа. Украина требует от Российской Федерации прекратить нарушение своих прав и компенсировать нанесенный ущерб.