Украина и Молдова возобновили политические консультации

В Киеве состоялись украинско-молдавские политические консультации на уровне заместителя министра иностранных дел Украины и государственного секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.

Киев и Кишинев в четверг, 15 февраля, обговорили проблемные вопросы украинско-молдавских отношений, приднестровское урегулирование, информационную безопасность и культурно-гуманитарное сотрудничество. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По данным ведомства, в Киеве состоялись украинско-молдавские политические консультации на уровне заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара и государственного секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Татьяны Молчан.

Во время консультаций стороны обсудили график визитов и встреч на уровне руководства двух государств, взаимодействие в рамках международных организаций, проблемные вопросы украинско-молдавских отношений, приднестровское урегулирование, информационную безопасность и культурно-гуманитарное сотрудничество.

"Политические консультации показали заинтересованность сторон в интенсификации украинско-молдавского взаимодействия как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов сотрудничества", – отметили в МИД.

Также отмечается, что государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова пригласила заместителя министра иностранных дел Украины посетить с визитом Республику Молдова.

Напомним, ранее парламент Республики Молдова ратифицировал соглашение о реадмиссии с Украиной, подписанное в октябре 2017 года.

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