Сутки в АТО: десять обстрелов, один погибший

С минометов различных калибров сепаратисты обстреливали опорные пункты ВСУ вокруг Павлополя, Чермалыка и Широкино. Гранатометы враг применил по укреплениям у Тарамчука и шахты Бутовка.

За прошедшие сутки, 15 февраля, зафиксировано 10 прицельных обстрелов позиций сил АТО, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник был травмирован. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в соцсети Facebook.

Так, на луганском направлении сепаратисты неоднократно вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП возле Луганского.

На донецком направлении эпицентром огневого напряжения стал приморский участок нашей обороны. В частности, противник активизировался неподалеку Водяного. Вблизи этого прифронтового населенного пункта незаконные вооруженные формирования применили артиллерийские установки калибра 122 мм и 120 мм минометы.

"Здесь же враг вел огонь из гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП. С минометов различных калибров захватчики обстреливали наши опорные пункты вокруг Павлополя, Чермалыка и Широкино. Кроме этого, минометы калибра 82 мм и гранатометы российские наемники применили по укреплениям у Тарамчука и шахты Бутовка", – сообщает пресс-центр.

Напомним, за сутки 14 февраля сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего четверо военнослужащих получили ранения.