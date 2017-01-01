Итоги 15 февраля: Потасовки в Киеве, допрос Турчинова

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Главные новости и события 15 февраля:

Украина попала в десятку самых несчастных стран

В текущем году Украина заняла седьмое место в рейтинге “несчастных стран“, который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы. Такие данные опубликовал Bloomberg.

Индекс рассчитывается агентством на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран.

Суд отпустил мэра Одессы Труханова на поруки

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Мэра Одесса Геннадия Труханова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, отпустили на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова. Соответствующее решение принял Соломенский райсуд Киева.

Зама Труханова Павла Вугельмана взяли на поруки депутаты от группы Возрождение Александр Пресман и Юрий Мирошниченко. Единственный арестованный в этом деле - Петр Загодиренко, которому суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в размере 5,2 миллиона гривен.

Убийство морпехов в зоне АТО

15 февраля штаб АТО сообщил, что на Донбассе погибли военнослужащие отдельной бригады морской пехоты. Их тела были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. Вскоре спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что пехотинцы были застрелены сослуживцами. Подозреваемых задержали.

Суд по делу о госизмене Януковича допросил Турчинова

Оболонский районный суд Киева допросил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова в рамках рассмотрения дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

На допросе Турчинов рассказал, что российская власть в 2014 году планировала завершить оккупацию Крыма до 1 марта, после чего начать вторжение на остальную часть Украины. Он также рассказал о плачевном состоянии ВСУ на то время. Он также ответил на обвинения генерала в сдаче Крыма.

В Польше украинцев стали спрашивать о Бандере

Украинцев, которые планируют получить в Польше разрешение на проживание на собеседованиях начали спрашивать об их отношении к Степану Бандере и УПА. Если лицо во время собеседования сомневается или недостаточно четко высказывается, то заявка отклоняется.

Возле Соломенского суда произошли столкновения

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Под Соломенским райсудом Киева, где рассматривали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один полицейский получил огнестрельное ранение.

Сотрудники полиции задержали около 30 человек.У них изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.

Убийство родни Януковича раскрыто

Полиция задержала подозреваемых в совершении жестокого тройного убийства, которое произошло в декабре прошлого года в пгт Великая Новоселка Донецкой области.

Убитая женщина являлась дочерью, мужчина - зятем, а юноша – внуком Валерия Ширы. Шира был председателем Великоновоселковской районной администрации, а также близким другом и кумом экс-президента Виктора Януковича.



США обвинили РФ в организации кибератаки против Украины

Власти США обвинили Россию в кибератаках в июне 2017 года, совершенных с помощью вируса NotPetya. Ранее в этом обвинили Россию Австралия, Великобритания, Дания.

“В июне 2017 года российские вооруженные силы начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории“, – говорится в сообщении Белого дома.

В Вашингтоне утверждают, что “вирус якобы стал частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации Украины и подтверждает еще более ясно участие России в продолжающемся конфликте“.

Порошенко рассказал о содержании разговора с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил недавний телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным. По его словам, речь шла в основном об обмене пленными и размещении миротворческой миссии ООН на Донбассе.