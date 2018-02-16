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Siemens обещают больше не попадать в "российскую ловушку" – Климкин

Комментариев: 6
Министр иностранных дел Павел Климкин провел встречу с гендиректором концерна Siemens Джо Кезером. Последний пообещал избегать ситуаций с крымскими турбинами.
Встреча Климкина и Кезера
Встреча Климкина и Кезера
twitter.com/PavloKlimkin

После предпринятых немецким концерном Siemens мер ситуация с поставками турбин его производства в оккупированный Крыма в обход санкций больше не повторится. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин по результатам встречи с гендиректором концерна Джо Кезером.

“Хорошая беседа с CEO Siemens Кезером. Они сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась“, - написал Климкин.

Он добавил, что такие выводы должен сделать весь европейский бизнес, чтобы больше не попасть в российскую ловушку.

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Как известно, Siemens официально обвиняет Ростех в том, что он незаконно переместил в Крым четыре турбины, поставленные для электростанций на Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины в Крыму. Пункты об этом были включены в договор от 10 марта 2015 года, который был заключен между ООО Сименс технологии газовых турбин и ОАО ВО Технопромэкспорт.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел дополнительные санкции против трех российских компаний и трех физлиц.

 

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Теги: Крым, Siemens, Климкин
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Комментариев (6)
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h_a_a_r_p    16.02.2018, 21:40
Оценка:  +1
h_a_a_r_p
Сименс в РФ везде реклама везде заводы , ну не будут постановлять - будут собирать ))))
Бувший_східняк    16.02.2018, 18:16
Оценка:  -5
Бувший_східняк
Можно, конечно, можно всяких левых схем придумать. В раше таких мастеров полно. Но только всё это - незаконно и чревато последствиями. И западный бизнес понимает, как он рискует и как его могут по-крупному подставить...
Бувший_східняк    16.02.2018, 18:32
Оценка:  -5
Бувший_східняк
Это напоминает "хитрые" схемы крысчан по получению шенгенских виз через поддельные регистрации где-нибудь в рашке. Однако, если внимательно почитать документы, то за такие проделки на Западе им светят реальные сроки, если попадутся. А они (не все, возможно) таки попадутся.
sbershinsky    16.02.2018, 18:02
Оценка:  +1
sbershinsky
Клим Чугунки жжот! Как ловко поставил на место зарвавшегося немца! и того больше - просто поставил всех бизнесменов Европы на колени перед Украиной!
krolikoff_net    16.02.2018, 18:16
Оценка:  -5
krolikoff_net
Подорванная репутация в бизнесе приведет к многогмиллиардными потерям. Иск Украины к Сименс , рассматриваемый в международном суде больше года, сделает им такую антирекламу, от которой они долго будут отходить.
krolikoff_net    16.02.2018, 18:00
Оценка:  -4
krolikoff_net
А больше уже и не надо. Оккупантам из россии ужехватит двух турбин. А понадобится еще, они с Сименсом придумают новую схему поддержки терроризма.
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