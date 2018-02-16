Siemens обещают больше не попадать в "российскую ловушку" – Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин провел встречу с гендиректором концерна Siemens Джо Кезером. Последний пообещал избегать ситуаций с крымскими турбинами.

После предпринятых немецким концерном Siemens мер ситуация с поставками турбин его производства в оккупированный Крыма в обход санкций больше не повторится. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Павел Климкин по результатам встречи с гендиректором концерна Джо Кезером.

“Хорошая беседа с CEO Siemens Кезером. Они сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась“, - написал Климкин.

Он добавил, что такие выводы должен сделать весь европейский бизнес, чтобы больше не попасть в российскую ловушку.

Читай также: Суд в РФ не признал обманом сделку Siemens по турбинам

Как известно, Siemens официально обвиняет Ростех в том, что он незаконно переместил в Крым четыре турбины, поставленные для электростанций на Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины в Крыму. Пункты об этом были включены в договор от 10 марта 2015 года, который был заключен между ООО Сименс технологии газовых турбин и ОАО ВО Технопромэкспорт.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел дополнительные санкции против трех российских компаний и трех физлиц.